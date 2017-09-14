Сегодня начинается совместное стратегическое учение «Запад-2017»

14 сентября в соответствии с планом совместной подготовки началось совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Тема учения — «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Учение проходит под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил — первых заместителей министров обороны двух государств.

Утверждая 20 марта замысел учения, Президент Республики Беларусь акцентировал внимание на том, что данное мероприятие оперативной подготовки носит сугубо оборонительный характер и направлено прежде всего на демонстрацию прочности отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, а также положительной динамики интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства.

Определение замысла осуществлялось на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также с учетом форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

Целями данного учения являются:

совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием;

апробация положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь;

получение практики командующими, командирами и штабами по планированию мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками (силами) в ходе их проведения.

Для отработки практических действий войск (сил) задействованы полигоны Борисовский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, Доманово, Ружанский, участки местности «Дретунь» и «Глубокое» в Витебской области, а также три полигона — Лужский, Струги Красные, Правдинский, расположенные на территории Российской Федерации.

Традиционно в ходе учения будут проведены исследования эффективности способов применения объединений, соединений и воинских частей из состава РГВ(С), возможностей новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники как отечественного, так и белорусско-российского производства, их соответствия заявленным тактико-техническим характеристикам и перспективному облику вооруженных сил.

К участию в учении привлечено до 12.700 военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. При этом на территории Республики Беларусь — около 10.200 человек; около 370 единиц боевой техники, в том числе около 140 боевых танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; свыше 40 самолетов и вертолетов.

Численность участвующих в ССУ войск, привлекаемого вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.

В то же время, демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Республика Беларусь в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при посольствах своих стран в Республике Беларусь. Кроме того, прибыли военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Всего приглашено более 80 человек.

Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

Все материалы о ССУ «Запад-2017» на сайте http://exercise.mil.by/