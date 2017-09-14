Улучшая результаты

В Вооруженных Силах продолжаются плановые контрольные занятия по физической подготовке. Вчера нормативы сдавали офицеры и прапорщики Минского суворовского военного училища, 432‑го Главного военного клинического медицинского центра и Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

Как рассказал нашему корреспонденту старший офицер 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил подполковник Андрей Мамчиц, на контрольные занятия выносятся следующие упражнения: бег 100 метров, подтягивание на перекладине и бег 1 километр. Все военно­служащие, включая женщин, оцениваются согласно требованиям инструкции по физической подготовке и спорту.

При этом, добавил офицер, допускается замена: подтягивание на перекладине — на поднимание туловища из положения лежа или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 100 метров — на бег 60 метров и бег 1 километр — на бег 500 метров. Естественно, данные замены допускаются при наличии медицинского заключения врача в медицинской книжке военнослужащего: «Допущен с ограничениями».

Как и раньше, офицеры и прапорщики, оцененные по итогам весенних контрольных занятий на хорошо и отлично, освобождаются от сдачи нормативов осенью, их результаты переносятся в «осеннюю» ведомость.

Контрольные занятия по физической подготовке проходят с 1 сентября по 27 октября. На данный момент представителями Спортивного комитета Вооруженных Сил оценено более половины воинских частей и соединений.

Как отметил подполковник Андрей Мамчиц, с каждым годом результаты выполнения упражнений в рамках контрольных занятий улучшаются: военнослужащие ответственно подходят к сдаче нормативов, следят за своим здоровьем и своей физической формой.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова