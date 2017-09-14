В русле обеспечения национальной безопасности

Судя по повышенному вниманию средств массовой информации, и в первую очередь западных, ССУ «Запад‑2017» стало одним из самых известных не только в Европе, но и в мире. Впрочем, для Союзного государства событие это практически рядовое. По решению президентов России и Беларуси учения проводятся раз в два года поочередно на территории двух государств. Для военных это обычная боевая учеба, что подтверждают ключевые цели маневров.

Учение носит сугубо оборонительный характер.

Об этом еще раз напомнил многочисленным представителям СМИ на брифинге в Национальном пресс-центре Республики Беларусь начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

— Несмотря на то что учение «Запад‑2017» не достигает заданных параметров Венского документа, Республика Беларусь для исключения недоверия и напряженности, помимо наших соседей (Украины, Польши, Литвы и Латвии), а также контактного с НАТО государства (Эстонии), в рамках ответных шагов пригласила в качестве наблюдателей представителей Швеции и Норвегии. То есть за учением «Запад‑2017» на территории Беларуси смогут осуществить наблюдение пять стран — членов НАТО, — отметил генерал-майор Олег Воинов.

Республика Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению, верификационной деятельности, укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ.

Руководствуясь ими, Беларусь еще в конце 2016 года официально уведомила государства — участников Венского документа 2011 года о предстоящем совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

— В свою очередь, государства — участники ОБСЕ, в том числе государства — члены НАТО, активно используют свои возможности, предусмотренные международными договорами в области контроля над вооружениями, для оценки военной деятельности на территории Республики Беларусь как на этапе подготовки, так и в ходе проведения учения «Запад‑2017», — рассказал генерал-майор Олег Воинов. — При этом проинспектированы будут не только полигоны, где предусматривается активная фаза учения, но и иные места с целью убедиться в отсутствии незадекларированной военной деятельности. Мы приветствуем заявки наших коллег и предоставим им все возможности для качественного проведения данных мероприятий верификационной деятельности. Хочу подчеркнуть еще раз, что Республика Беларусь неукоснительно, до запятой выполняет свои обязательства по международным договорам в области контроля над вооружениями.

Кроме того, для наблюдения и освещения в средствах массовой информации активной фазы учения аккредитовано более 280 представителей массмедиа. В основном иностранных.

Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

Учение продлится с 14 по 20 сентября. Оно пройдет в два этапа.

На первом Объединенным командованием РГВ(С) предполагается осуществить завершение подготовки войск (сил) к боевому применению по изоляции районов действий условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, наращивание группировки ВВС и

войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, подготовку к отражению возможной агрессии, а также отработку вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстроменяющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

В основу розыгрышей практических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и российских частей и подразделений, входящих в состав РГВ(С), при участии в прикрытии участков Государственной границы, охране и обороне военных объектов, блокировании и ликвидации диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, а также ведении оборонительного боя.

— При определении районов практических действий войск для исключения напряженности в отношениях с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией принципиально выбраны полигоны, находящиеся на значительном удалении от государственной границы, — подчеркнул генерал-майор Олег Воинов. — Численность участвующих в совместном стратегическом учении войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, самоходной и буксируемой артиллерии, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: чем обусловлена тематика и содержание учения «Запад‑2017»?

В Республике Беларусь, как и в любом другом государстве, осуществляется мониторинг военно-политической обстановки. При этом оценка вызовов и угроз осуществляется, исходя из политического курса государства, принадлежности к военно-политическим союзам. В данном случае факторами явились миролюбивая и многовекторная политика белорусского государства, отсутствие территориальных претензий к соседям, нахождение в союзе с Россией в целях обеспечения своей национальной безопасности и территориальной целостности и членство в ОДКБ — организации, основой которой является исключительно защитная составляющая. Как результат, была выбрана именно оборонительная тематика учения как подтверждение курса Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности.

И это несмотря на то что Североатлантическим альянсом с 25 до 40 тысяч человек увеличена численность сил первоочередного задействования. А общая численность только иностранных воинских контингентов, размещенных в Польше и странах Балтии, составляет около восьми тысяч военнослужащих.

Странами НАТО активно проводятся учения и отрабатываются вопросы в непосредственной близости от Государственной границы Республики Беларусь. С 2009 по 2014 год в среднем ежегодно проводилось 41 учение, в 2015 году — 76, в 2016 году — 83, а на 2017 год заявлено проведение 85 учений.

Количество учений в регионе за последние восемь лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых на них войск — более чем в три раза. С 2009 по 2013 год в среднем участвовало в учениях около 38.000 человек, в 2014 году — 52.200, в 2015 году — 89.410, а в 2016 году — уже 121.700 военнослужащих. В 2017 году прогнозируется участие около 120.000 человек.

К примеру, многонациональное учение стран НАТО Anakonda‑2016 было крупнейшим в Европе со времен завершения холодной войны. В нем приняли участие представители 24 государств. Все основные параметры прошлогоднего учения на территории Польши превышают показатели учения «Запад‑2017» в несколько раз: по количеству военнослужащих — более чем в два раза, по количеству вооружения и военной техники — почти в 4,5 раза, самолетов и вертолетов — в 1,5 раза. Что же касается содержания отрабатываемых вопросов, то они включали в себя все необходимые элементы, исходя из оценки НАТО военно-политической обстановки.

Республика Беларусь относится к данному процессу спокойно и прагматично, как к элементу подготовки войск. А потому Беларусь вправе рассчитывать на адекватную реакцию и со стороны соседей.

— Подчеркну, что никаких других учений в этот период на территории Республики Беларусь проводиться не будет, — заявил генерал-майор Олег Воинов. — По окончании учения «Запад‑2017» в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

Итак, учение «Запад‑2017» началось. Военнослужащим братских армий предстоит выполнить немало сложных учебно-боевых задач. О ходе маневров мы будем рассказывать на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Оперативную информацию, фото- и видеоматериалы журналисты агентства «Ваяр» представят также на специальном сайте «Запад‑2017» — http://exercise.mil.by/.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр»