«Чем задача сложнее, тем она интереснее»

Полигон Лосвидо встретил наш журналистский десант сильным дождем и не менее мощной ружейной канонадой. Картина для этих мест вполне обычная. Сюда прибыли подразделения 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады для участия в совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

Многое можно рассказать и о быте гвардейцев, и о подготовке к активной фазе маневров. Однако куда проще описать, чем сделать… Местные лесные пейзажи надежно скрыли лагерь брестских гвардейцев от посторонних глаз.

Замаскировались десантники, как говорится, на совесть. Это я понял, когда буквально уткнулся в зенитную установку, которая полностью слилась с местностью. А чуть дальше показались и «голубые береты»: они-то нас давно приметили. (Как я узнал позднее, первыми нашу группу увидели снайперы, что несли службу в секрете.)

Оказавшись в лагере, я сразу убедился в том, что это настоящий небольшой город, который живет по четкому расписанию и надежно защищен со всех сторон.

В свободное время десантники, кстати, могут смотреть новости или фильмы на большом экране, да и свежие печатные издания они получают раньше, чем те появятся в продаже. Все это стало возможным благодаря подвижному информационному центру. Он способен ретранслировать белорусские каналы, которые находятся в системе спутникового вещания, — и за непродолжительное время стал незаменимым помощником для идеологов в погонах.

Однако подчеркнем: для досуга у десантников времени будет совсем немного. В ходе учения брестские гвардейцы будут уделять основное внимание контрдиверсионным действиям.

— Подразделения нашей бригады совсем недавно прибыли на полигон Лосвидо. Но уже проделана большая работа по размещению военнослужащих. Стоит отметить, что на этом полигоне мы впервые, нам он незнаком. А это значительно усложняет выполнение учебно-боевых задач, — пояснил командир 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь.

Согласны с комбригом и подчиненные.

— Действительно, местность для нас незнакомая, — рассказал гвардии сержант Дмитрий Цимбалист. — Однако чем задача сложнее, тем она интереснее. У ребят настрой боевой — уверен, что справимся.

А тем временем тишину полигона продолжали разрывать непрекращающиеся трели выстрелов. Под эту грозную мелодию учебного боя мы покинули позиции гвардейцев: здесь им предстоит выдержать серьезный ратный экзамен.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора