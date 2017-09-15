Готовясь к боевому применению

На полигоне Осиповичский стартовал первый этап ССУ «Запад‑2017». Как отметил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Игорь Коваленко, в настоящий момент подразделения наших 120‑й отдельной гвардейской механизированной, 51‑й гвардейской артиллерийской, 336‑й реактивной артиллерийской и 465‑й ракетной бригад, а также Вооруженных сил Российской Федерации выполняют задачи по уточнению принятых решений и проводят мероприятия практической подготовки к учебно-боевым действиям.

Командиры различных уровней уточняют задачи воинским частям и подразделениям, организуют взаимодействие между разнородными силами. Личный состав осуществляет подготовку вооружения, военной и специальной техники к боевому применению, ее дозаправку, дополучение боеприпасов и материальных средств. Продолжается совершенствование инженерного оборудования районов сосредоточения и позиций, их маскировки.

Помимо охраны и обороны районов сосредоточения, личным составом ведутся специальные войсковые действия в назначенных районах ответственности с целью недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По словам полковника Игоря Коваленко, итоги контрольных занятий, проведенных с участниками ССУ «Запад‑2017», позволяют говорить о том, что личный состав в полной мере готов к выполнению задач учения.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора