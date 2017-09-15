…И песня лилась над полигоном

Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь выступил перед участниками совместного стратегического учения «Запад‑2017» на 227‑м общевойсковом полигоне

— Музыка, представленная сегодня на суд слушателя, очень разнообразна, — подчеркнул начальник Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко. — В нашу концертную программу включены классические, народные инструментальные произведения, песни про Родину и армию.

Активно поддерживали артистов благодарные слушатели. В тот вечер они услышали песни «Моя Беларусь» и «Солдат-скрипач» в исполнении Полины Донской, «Поцелуй» и «Травушка-муравушка» в исполнении Виктории Малютиной. В честь отмечавшегося недавно профессионального праздника танкистов песню «Зиновий Колобанов» исполнил народный артист Беларуси Владимир Яскевич.

Стоит отметить, что военные артисты традиционно активно работают во время учений. Они скрашивают военнослужащим минуты отдыха, поднимая их боевой дух.

— Военнослужащие Беларуси и России накануне учения «Запад‑2017» приняли участие в торжественном митинге на Кургане Славы, — отметил в беседе старший офицер отдела идеологической работы СЗОК подполковник Максим Кацапов. — А также в международном фестивале «Молодежь Беларуси и России в XXI веке вместе», который состоялся в Борисове. Фестиваль посетили командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович и командующий 1‑й гвардейской танковой армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Участники учения побывали с экскурсиями в мемориальном комплексе «Хатынь», историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Брестской крепости. А 17 сентября на городском стадионе Борисова по плану должен состояться товарищеский футбольный матч между российскими и белорусскими военнослужащими.

Капитан Сергей Деминский, фото автора и Дениса Малышица