Контроль на всех направлениях

В эти сентябрьские дни на полигоне Лепельский свое ратное мастерство демонстрируют и военнослужащие 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Перед ними поставлены серьезные задачи, которые предстоит решить в ходе учения «Запад‑2017».

На местном полигоне обустроен полевой лагерь. По периметру выставлены контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых налажено охранение. Вокруг района постоянно осуществляется патрулирование.

Личный состав круглосуточно дежурит на КПП, осуществляя пропускной режим и досмотр каждого автомобиля с целью недопущения проникновения в назначенный район диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Сержанты и солдаты отлично справляются с поставленной задачей, каждый знает свой маневр. И прекрасно понимает: от результата работы каждого военнослужащего зависит оценка всего воинского коллектива.

Так, гвардии младший сержант Виталий Феофилов патрулирует по периметру, а гвардии рядовой Юрий Крень при приближении автомобилей занимает стрелковую ячейку и ведет наблюдение, прикрывая тех военнослужащих, кто досматривает автомобили.

В лучшую сторону при несении службы на контрольно-пропускном пункте отмечается гвардии ефрейтор Сергей Белькович.

— На полигоне все нужно делать быстро, четко, а главное — правильно. Для меня большая честь принять участие в таком учении, — поделился он. — А вообще служба в армии — в первую очередь ценный опыт для каждого мужчины. Хорошо организованная служба и пропускной режим затрудняют действия условного неприятеля, его проникновение в полевой лагерь.

…Впереди у этих воинов‑гвардейцев еще не одна неспокойная ночь. Наблюдая за их четкими действиями, у меня, однако, не осталось сомнений в том, что у условного противника нет шансов остаться незамеченным.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора