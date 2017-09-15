Мирное небо в надёжных руках

Увидев боевые машины зенитного ракетного комплекса С‑300 одного из подразделений 115‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, я невольно сравнил их с могучими беловежскими зубрами. Исполинские силуэты пусковых установок вызывают уважение. В умелых руках подготовленных расчетов это грозное вооружение способно надежно защитить мирное белорусское небо от любых посягательств.

В установленные сроки командный пункт и один из зенитных ракетных дивизионов воинской части, а также приданное зенитное ракетное подразделение «Оса» 147‑й зенитной ракетной бригады заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

Рано утром офицеры и личный состав дежурных боевых расчетов выстроились на ритуальной площадке, оборудованной на небольшой лесной поляне. После докладов о готовности начальник штаба — первый заместитель командира 115 зрп подполковник Александр Прокопенко, напомнив об особенностях несения службы, отдал приказ о заступлении на боевое дежурство. В завершение церемонии военнослужащие исполнили Государственный гимн Республики Беларусь, подразделения прошли торжественным маршем.

Как рассказал командир полка полковник Олег Коновалов, воинский коллектив готовился к этому ответственному мероприятию с начала учебного года. В боевой подготовке упор был сделан на практические занятия, ратную учебу на штатной технике и вооружении. Особое внимание уделялось таким предметам, как специальная, тактико-специальная, техническая, инженерная подготовка. А накануне учения на полевом выходе тщательно отрабатывались вопросы организации боевого охранения, фортификационного оборудования стартовых позиций, маскировки вооружения и техники, всестороннего обеспечения, создания надлежащих условий несения службы, быта и отдыха личного состава.

Необходимо отметить, что заступивший на боевое дежурство зенитный ракетный дивизион ЗРК С‑300 по итогам двух учебных лет подряд завоевывал переходящий вымпел, становясь лучшим подразделением 115‑го зенитного ракетного полка. Не отставал от него и командный пункт воинской части. Среди правофланговых военнослужащих этих подразделений сержант контрактной службы Анатолий Чирук, ефрейторы Дмитрий Крагель и Александр Лобец.

А подразделение ЗРК «Оса», заступившее на боевое дежурство, накануне сдало зачет на допуск к боевой стрельбе на оценку «отлично».

— Не каждому военнослужащему срочной службы выпадает возможность принимать участие в таком крупном учении, как ССУ «Запад‑2017», — считает младший сержант Алексей Мартынов. — Это и большое доверие, и высокая ответственность. Приступая к охране воздушных рубежей страны, мы постараемся сполна проявить себя, выполняя должностные обязанности в составе дежурного боевого расчета, качественно отработать и другие задачи в рамках стартовавшего учения.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора