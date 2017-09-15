Родины сыны ей в верности клянутся

На смену седым ветеранам приходят новые поколения защитников Отечества. Отрадно, что военную профессию избирают для себя лучшие представители нашей молодежи.

Готовить элиту белорусской армии, обучать воинской профессии и воспитывать честь, достоинство, беззаветную преданность и любовь к Родине наряду с другими военными учебными заведениями нашей страны призван военный факультет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Славные традиции, заложенные старшим поколением, сегодня достойно продолжаются и приумножаются офицерами и курсантами. Недавно 35 первокурсников этого военного вуза приняли Военную присягу.

Торжественный ритуал прошел на святом для каждого гродненца месте — у подножия кургана Славы. Символично, что мероприятие началось с возложения венков и цветов к Вечному огню. Память воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины, почтили минутой молчания офицеры и курсанты, почетные гости церемонии.

Многие первокурсники — в их числе уроженец Пинска Антон Крыльчук — вспоминали своих прадедов, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, а также дедов, исполнявших интернациональный долг в Афганистане… С принятием Военной присяги от имени поколения победителей курсантов поздравил фронтовик полковник в отставке Николай Киселёв.

С волнением и гордостью произнесли слова священной воинской клятвы курсанты Валентин Кавецкий — недавний выпускник Минского суворовского военного училища — и Валерий Косьмин, окончивший Полоцкое кадетское училище. Юноши с детства мечтали стать офицерами — и вот сделали очередной важный шаг в осуществлении своей заветной цели. Гродненец курсант Алексей Лещинский, чей отец Вячеслав Роальдович проходит службу в звании подполковник, и уроженец Мозыря первокурсник Николай Корытко, сын старшего прапорщика Александра Владимировича, стали достойными продолжателями семейной традиции служения Отечеству.

Мероприятие продолжил торжественный митинг, который открыла первый проректор ГрГУ Ирина Китурко.

Полковник в отставке Николай Киселёв рассказал о том, как в 1944 году он, будучи новобранцем, принимал Военную присягу на фронте, а уже вскоре, вместе со всем коллективом своей отличившейся в боях танковой воинской части давал гвардейскую клятву. Ветеран Великой Оте­чественной пожелал будущим офицерам с честью исполнять свой воинский долг.

Надежно овладевать военными знаниями, свято хранить и приумножать воинские традиции пообещал от имени своих товарищей курсант 1‑го курса Валерий Косьмин.

Чеканя шаг, вместе со старшими товарищами торжественным маршем прошагала и их будущая смена — воспитанники Гродненского областного кадетского училища и военно-патриотических классов средних школ № 11 и 38 города Гродно. Программу торжества завершил зрелищный плац-концерт внештатной роты почетного караула, сформированной из курсантов военного факультета в ГрГУ.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора