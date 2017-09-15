Служба началась с полигона

Среди участников совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России — молодые специалисты в погонах, которые совсем недавно пополнили офицерский строй. В их числе — командир взвода — начальник станции 85‑й бригады связи (линейной) лейтенант Александр Тысевич.

Всего несколько месяцев назад он окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь. И в таком крупном учении участвует в первый раз.

— Мой двоюродный брат Денис проходит службу в Вооруженных Силах, — рассказал Александр Тысевич. — Помню, как я, тогда еще школьник, с восторгом смотрел на него — подтянутого офицера в красивой форме. Денис стал для меня настоящим примером для подражания, и я решил пойти по его стопам.

…В 2012 году мой собеседник стал курсантом первого курса ведущего военного вуза страны — мечта осуществилась! Пять лет обучения были насыщенными и интересными, потому и пролетели незаметно. И вот лейтенант Тысевич в строю. Распределению в 85‑ю бригаду связи (линейную) молодой офицер обрадовался — сам он родом из Брестской области.

Приняли его в воинской части хорошо, каждый старался чем-то помочь, поскорее ввести в курс дела. Особенно благодарен Александр старшему лейтенанту Сергею Верховскому, который часто по-товарищески объясняет ему непонятные моменты, обучает новому в профессиональной деятельности.

— Служба моя началась с полигона, — отметил лейтенант Александр Тысевич. — Успел только познакомиться с сослуживцами — и уехал «в поля». Уже в начале августа принял участие в совместном специальном учении органов военного управления соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы обеспечивали связь беспилотным летательным аппаратам.

Далее в составе экипажа станции «Цитрус» офицер отправился на 227‑й общевойсковой полигон для участия в тактико-специальном учении войск связи…

— А затем мы начали непосредственную подготовку к ССУ «Запад‑2017», — рассказал лейтенант Тысевич. — Приехали в указанный район, приступили к развертыванию аппаратной и набору связи. На учении наша основная задача — обеспечение связи беспилотным летательным аппаратам. Участие в нем — большая удача для меня, это колоссальный опыт работы. Я рад тому, что получил в Военной академии основательные знания, которые сейчас могу применить на практике.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица