Учению дан старт

Вчера в соответствии с планом совместной подготовки началось совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Оно проходит под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил — первых заместителей министров обороны двух государств.

На момент начала учения, по словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева, пункты управления развернуты, система управления создана и функционирует в полном объеме.

— На данный момент завершена непосредственная подготовка к совместному стратегическому учению «Запад‑2017», и группировки войск, которые находятся в исходных районах по учению, приступили к выполнению учебно-боевых задач согласно тем решениям, которые были отработаны заранее, — отметил Олег Алексеевич. — С самого утра прошло уточнение задач, и на пунктах управления командующих приступили к уточнению ранее принятых решений.

Генерал-майор Олег Белоконев подчеркнул также, что наиболее активные действия проводятся на участке местности «Дретунь», полигонах Лепельский и Лосвидо, где уже с первого дня учения войска практически отрабатывают действия по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны.

Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. Кроме того, данное учение носит в том числе исследовательскую функцию — в ходе отработки различных задач и вводных осуществляются апробация новых уставных документов, а также испытания и исследования возможностей новинок вооружения для более эффективного применения этих образцов в будущем.

Напомним: в учении принимают участие до 12.700 военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. На территории Беларуси будет задействовано около 10.200 человек и 370 единиц боевой техники (в том числе около 140 танков и боевых машин, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, а также свыше 40 самолетов и вертолетов). Учение пройдет на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси, а также на трех полигонах Российской Федерации.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

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