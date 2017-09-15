В поле – «Цитрусы» и «Торфы»

Традиционные участники всех учений — связисты в погонах. Их роль в обеспечении взаимодействия органов военного управления сложно переоценить.

Среди тех, кто обеспечивает надежную связь во время совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, — военнослужащие 85‑й бригады связи (линейной).

— Подготовка к учению велась еще с начала года, — подчеркнул командир 85 брс(л) полковник Вадим Гурецкий. — С военнослужащими бригады были проведены контрольные занятия по тактико-специальной подготовке, в июле состоялось тактико-специальное учение.

По словам офицера, среди задач, стоящих перед военнослужащими бригады, развертывание или усиление узлов связи, расположенных по всей Беларуси — от Полоцка до Минска.

Силами военных связистов было построено порядка 220 километров радиорелейных линий. На 227‑м общевойсковом полигоне проложили 17 километров оптико-волоконных линий связи.

— Организованы тропосферные линии с узлами связи Вооруженных сил Российской Федерации протяженностью 145 километров для организации связи и взаимодействия органов военного управления во время учения, — отметил заместитель командира бригады по вооружению — начальник технической части подполковник Вадим Новогран. — Мы активно используем модернизированные тропосферные станции Р‑412МБ, которые поступили в бригаду в начале сентября.

Командир этой воинской части отметил: во время ССУ «Запад‑2017» связисты в погонах будут работать с надежной, хорошо зарекомендовавшей себя техникой связи: «Цитрус», «Торф», «Мегатрон», «Ярус» и иными образцами.

На полигоне военные связисты развернули и обустроили добротный полевой лагерь, в котором есть все для жизнеобеспечения солдат и офицеров. Полевой клуб, продовольственный пункт питания, баня, сушилка — военнослужащие 85 брс(л) проживают максимально комфортно, насколько это возможно в полевых условиях.

— Подчиненные достойно справляются с поставленными задачами, — подчеркнул полковник Вадим Гурецкий. — Отмечу работу линейно-кабельных отделений. Кстати, ее особенностью стала прокладка оптико-волоконных кабельных линий в грунте с использованием средств механизации, что положительно сказалось на их сохранности.

Хорошо сработали узлы связи, которые возглавляют майоры Дмитрий Силицкий и Александр Бабичко, капитан Андрей Савицкий. Под руководством капитана Сергея Яблонского успешно выполняет задачи по предназначению личный состав центра тропосферной связи.

Военнослужащие 85‑й бригады связи (линейной) традиционно решают широкий спектр непростых задач. Главное для них — обеспечить надежную бесперебойную связь в любую погоду, при любых условиях. И с этим воины-связисты справляются достойно.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица