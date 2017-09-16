Мастерство плюс слаженность

На полигоне Доманово воинские коллективы 115‑го зенитного ракетного полка и одного из подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады с высоким качеством выполняют задачи в рамках совместного стратегического учения «Запад‑2017». На днях расчеты, заступившие на боевое дежурство, мастерски справились с ратным испытанием.

Каждый военнослужащий отлично знал предписанный ему маневр, выполняя должностные обязанности в составе дежурного боевого расчета.

…Пусковые установки ЗРК С‑300, надежно укрытые в лесу от глаз условного неприятеля, выдвинулись на лесную опушку, выстроившись в колонну. Мощная многотонная техника без промедления устремилась на запасную позицию. Сосредоточенно всматривались вперед водители — номера расчета сержанты контрактной службы Анатолий Чирук и Артём Бетлей. Умело действовал в ходе выдвижения колонны рядовой Игорь Панасюк.

По прибытии к месту назначения военнослужащие провели ориентирование пусковых установок относительно радиолокатора подсвета и наведения, личный состав расчетов выполнил их перевод из походного положения в боевое. Затем занялся дооборудованием стартовых позиций, маскировкой боевой техники, несением боевого охранения.

Слаженность действий расчетов — лучший показатель качества ратной учебы.

На заранее подготовленную позицию выдвинулся и затем приступил к работе радиолокатор обнаружения командного пункта полка. Смена позиций была осуществлена с перекрытием норматива.

Нужно добавить, что головной походный дозор под руководством капитана Дмитрия Пилюка обеспечил надежную охрану и оборону техники на запасных позициях, успешно отразив нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Противовоздушное прикрытие выдвижения и развертывания дежурных сил осуществляли расчеты ЗРК «Оса» одного из подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады, а также зенитных установок ЗУ‑23-2. Успешно отработали свои учебно-боевые задачи младший сержант Денис Муругов, рядовые Иван Раку и Вадим Ярошук.

В установленные сроки командный пункт зенитного ракетного дивизиона С‑300 и пусковые установки из состава дежурных сил приступили к боевой работе, отрабатывая вопросы ведения противовоздушного боя в условиях применения противником помех.

Боевая работа кипела и на командном пункте воинской части под руководством командира 115‑го зенитного ракетного полка полковника Олега Коновалова.

В тот день также проходили полеты авиации, были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. В сложных условиях обстановки дежурные силы условно уничтожили одиночные низколетящие воздушные цели, нарушившие Государственную границу Республики Беларусь в воздушном пространстве, продемонстрировав высокий уровень профессиональной выучки, мастерство и слаженность. Задачи очередного дня учений выполнены!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора