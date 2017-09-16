Найти и уничтожить!

Рассветную мглу пронзали яркий свет фар и звук заведенных двигателей. Негромкий лязг оружия, четкие команды дополняли картину утреннего оживления, царившего в лагере. И через несколько минут десантно-штурмовые роты двинулись в путь, чтобы усилить участок условной государственной границы.

Так началась активная фаза совместного стратегического учения «Запад‑2017» для 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Подразделениям этого соединения предстояло не только прикрыть участок границы, но и приступить к поиску диверсантов, которые намеревались ее пересечь.

Десантники выдвинулись ранним утром, когда вокруг еще стояла непроглядная тьма. Сделали это скрытно. Причем местность эта для гвардейцев незнакомая, здесь они действовали в первый раз. Но «голубые береты» быстро учатся, они достигли указанных рубежей в короткий срок.

А вот дальше случилась сцена, достойная боевика…

Параллельно с наземной операцией «противника» выслеживала воздушно-поисковая штурмовая группа. При его обнаружении разведчики, из которых состояла группа, были готовы вести огонь с воздуха или же десантироваться и вступить в бой на земле.

Тем временем на земле десантники искали условного неприятеля. А тот непрост — одно из подразделений специального назначения, можно быть уверенным в том, что его бойцы используют любую ошибку или невнимательность гвардейцев. Да и местность не упрощала задачу. Кругом сплошные болота да леса — места незнакомые.

Вдруг вдали мелькнул еле заметный силуэт… Сразу же скрылся — но за ним тут же начали погоню.

Впрочем, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Нельзя бежать за врагом сломя голову — так можно и в засаду угодить. Здесь требуется командная работа, умение ориентироваться в быстроменяющейся обстановке.

Проламываясь сквозь лесную чащу, гвардейцы настигали «неприятеля».

Преследуемый попытался ускориться — и вдруг наткнулся на заслон из десантников. Они сразу направились наперехват, а та группа, что бежала по пятам «диверсанта», выступила в роли загонщиков. Условный неприятель был схвачен и доставлен к командиру.

— Это первый этап учения, но уже пришлось совсем непросто, — рассказал гвардии старший лейтенант Дмитрий Петровский. — Сейчас у нас был марш по незнакомой местности в темное время суток, по лесным тропам. И погоня — как видите, успешная. Здесь нет времени на раскачку, нужно, как говорится, с ходу показать максимум.

— Чтобы догнать «противника», пришлось попотеть… — подтвердил слова командира гвардии младший сержант Станислав Плешков. — Служба в силах специальных операций мне нравится, здесь невероятно интересно!

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора