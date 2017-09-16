Налаживая взаимодействие

Продолжается ответственное ратное испытание — военнослужащие проходят его во время совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Вчера 227‑й общевойсковой полигон посетил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Общаясь с представителями прессы, Олег Алексеевич прокомментировал, как проходит первый этап учения.

— На всех шести полигонах и двух участках местности созданные группировки войск выполняют практические мероприятия по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, — рассказал генерал-майор Олег Белоконев. — Одновременно в штабах всех уровней завершается планирование оборонительной операции. К исходу дня будет создана группировка, и мы перейдем ко второму этапу нашего учения, более активному. Это управление созданными группировками войск при выполнении поставленных перед нами задач.

Комплекс мероприятий, который был проведен заранее и касается в числе прочего и системы управления, на сегодняшний день дает свой результат. Во‑первых, сама система управления не дала ни одного сбоя, осуществлен устойчивый обмен и секретными, и несекретными документами. Очень высокий уровень подготовки показывают штабы. Недавно закончилось заслушивание командующего 1‑й танковой армией. Офицеры имеют высокую военную квалификацию, подготовлены по всем направлениям своей деятельности. Решение было отработано практически без замечаний.

Оценивая второй день первого этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», генерал-майор Олег Белоконев подчеркнул:

— Обстановка создана достаточно сложная, динамичная и быстро меняющаяся. В данной обстановке командующие, командиры соединений и воинских частей, органов управления, штабы уточняют ранее принятые решения. Вместе с тем войска, находящиеся в районах полигонов, предназначенных для выполнения практических действий, выполняют мероприятия по блокированию, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований внутри территории нашей страны.

Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы, ряд мероприятий по поддержанию режима военного положения подразделениями территориальных войск, усилению, охране и обороне особо важных объектов.

Достаточно эффективно показывает себя система противовоздушной обороны, охраны воздушного пространства и государственной границы. В целом, я как командующий региональной группировкой доволен выполнением поставленных задач.

К этому учению достаточно серьезно подошли, когда провели комплекс учений обеспечивающих систем. Это радиоэлектронная борьба, разведка, инженерные подразделения, системы управления, это комплекс мероприятий, проводимый в рамках системы тылового и технического обеспечения, которые являются основой обеспечения при выполнении поставленных задач.

Очень активно используются сейчас совмещенные системы информационного противоборства, апробируются новые уставные документы. Применяются новые формы и способы ведения специальных действий при выполнении специальных задач.

Отметив слаженную работу военнослужащих, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев наградил ряд военнослужащих памятными медалями и ценными подарками.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр»