Опытные армейцы знают: без связи нет управления, а без управления нет победы. Воины 60‑го отдельного полка связи свое дело знают, в очередной раз подтверждают это и во время ССУ «Запад‑2017».

— На этом учении мы обеспечиваем связью командный пункт Северо-Западного оперативного командования, — отметил командир 60 опс подполковник Сергей Щербаков. — От каждого нашего военнослужащего зависит качество управления войсками СЗОК. Наш полк — это цельный военный организм, где общий успех при выполнении поставленной задачи — заслуга всех, от рядового до офицера.

И линейный надсмотрщик, который прокладывает соединительную линию от аппаратной до рабочего места должностного лица и устанавливает телефонный аппарат, и механик, который находится в аппаратной и проключает на эту соединительную линию тот или иной вид связи, — они вместе куют общую победу.

Хотел бы отметить в лучшую сторону капитана Павла Комаревского, старшего лейтенанта Ивана Петрушеню, старшего прапорщика Евгения Урбановича, прапорщика Татьяну Мишур.

Для большинства воинов‑связистов проходить подобные ратные испытания не впервой.

Начальник узла связи 60 опс майор Роман Ничипоровский также выразил уверенность в своих подчиненных.

— Наше подразделение совершило марш и успешно прибыло в указанный район проведения учения, — пояснил офицер. — На месте был развернут узел связи, набор всех видов связи осуществлен в установленные сроки.

Военные связисты качественно организовали охрану и оборону подразделения, оборудовали места проживания и питания личного состава в полевых условиях.

Задачу по усилению узла связи полка в ходе ССУ «Запад‑2017» выполняет личный состав мобильного узла связи батальона связи 60 опс под руководством старшего прапорщика Евгения Урбановича.

— Традиционно мы принимаем участие во всех контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке войск связи СЗОК, а также в масштабах Вооруженных Сил, — подчеркнул Евгений Петрович. — Всегда справляемся на оценку не ниже «хорошо». И сейчас личный состав мобильного узла связи настроен только на положительный результат.

На учении задействовано также линейно-кабельное отделение, которое возглавляет старший сержант контрактной службы Александр Мизурантов. Военнослужащие этого отделения прокладывают абонентские линии связи.

А в аппаратной П‑261 несет дежурство старший прапорщик Татьяна Мясникова.

— За время службы, а это более 20 лет, мне довелось участвовать во многих учениях различного масштаба, — отметила в беседе Татьяна Антоновна. — Настроение у связистов боевое — мы готовы выполнить поставленные задачи!

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица