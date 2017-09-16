Охрану блокпоста врасплох не застать

На полигоне Лепельский военнослужащие одного из подразделений отдельного гвардейского механизированного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады продемонстрировали слаженность и выучку во время практического розыгрыша действий по отражению нападения на блокпост.

…Спокойные будни прервала, казалось бы, обычная проверка документов. Легковой автомобиль был остановлен для досмотра. Пока гвардии рядовой контрактной службы Евгений Малаховский проверял документы у водителя, находившийся на заднем сиденье пассажир, открыв заднюю дверь, начал вести стрельбу в сторону блокпоста.

Но столкновение с «боевиками» не застало гвардейцев врасплох.

— Взвод, к бою!.. — скомандовал гвардии старший лейтенант Вячеслав Мусиенко. Завязалась перестрелка.

Поняв, что сломить сопротивление гвардейцев не удастся, «боевики» приняли решение бежать. Один из «террористов», отступая, успел подать сигнал о помощи находившемуся в засаде подельнику преступной группировки. Но далеко им уйти не удалось. Гвардейцы щедро осыпали беглецов свинцом. Основная часть «боевиков» была уничтожена. Нервы у окруженного главаря сдали: он принял решение добровольно сложить оружие.

При обыске у «террориста» были изъяты два травматических пистолета, ножи, маски, в багажнике автомобиля находились обрез охотничьего ружья и два автомата, а также листовки. Позже стало известно: задержанные передвигались на угнанном ранее автомобиле.

Как отметил командир взвода гвардии старший лейтенант Вячеслав Мусиенко, действия в случае нападения на блокпост неоднократно отрабатывались теоретически и практически с личным составом в ходе полевых выходов:

— Подчиненным могу смело поставить оценку «хорошо». Все, что они изучали, было реализовано на практике, — поделился офицер. — А залог успеха при выполнении задачи заключается в дружном коллективе.

С выводом командира взвода согласился гвардии рядовой контрактной службы Евгений Малаховский:

— Коллектив у нас сплоченный, все друг другу помогают. Здесь, в родном соединении, я проходил срочную службу, а теперь продолжаю ее на контрактной основе.

Командир отдельного гвардейского механизированного батальона 19 омбр гвардии подполковник Алексей Середохов дал такую оценку действиям подчиненных:

— Заранее созданная надежная система охраны и обороны этого объекта не позволила «боевикам» осуществить прорыв. Слаженность действий военнослужащих — это и есть, пожалуй, главный залог успеха. Когда каждый солдат знает свое дело, готов к выполнению поставленных задач по предназначению, особых проблем быть не может. Командир взвода самостоятельно принял правильное решение, гвардейцы действовали четко и без суеты.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора