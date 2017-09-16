Под надёжной защитой

В эти дни в райцентре Глубокое Витебской области в рамках совместного стратегического учения «Запад‑2017» проходит сбор с военно­служащими, призванными из запаса. Задачи территориальной обороны военнообязанные выполняют совместно с представителями органов внутренних дел. В рамках учения они отрабатывают вопросы охраны и обороны города, его важных объектов, поддержания в нем правопорядка, а также предотвращения диверсионных действий условного противника.

Примечательно, что подобные мероприятия в городе Глубокое проводятся впервые. Всего на сбор было призвано около двухсот военнообязанных, и все они добросовестно и ответственно подходят к выполнению поставленных задач.

Как отметил в беседе военный комиссар Глубокского районного военного комиссариата подполковник Сергей Краснодубский, каждый военнослужащий, призванный из запаса, понимает всю важность проходящего ныне учения.

— Для военнообязанных мы организовали комфортное проживание, качественное трехразовое питание, обеспечили их необходимыми элементами военной экипировки и обмундирования — словом, создали такие условия, в которых выполнение поставленных задач было бы наиболее эффективным. Также хочу отметить высокую сплоченность коллектива на всех этапах сбора, — рассказал офицер.

Личным составом территориальных войск и сотрудниками органов внутренних дел выполняются учебно-боевые задачи по несению службы на контрольно-пропускных пунктах, при необходимости осуществляется досмотр транспортных средств. При этом полная информация о транспорте, водителе, цели его прибытия в населенный пункт и пассажирах вносится в специальный реестр.

— Помимо этого, военнослужащими, призванными из запаса, организована караульная служба, отрабатываются вопросы охраны и обороны объектов жизнеобеспечения населения, — отметил гвардии подполковник Александр Марченко. — Все эти мероприятия в комплексе позволяют в полной мере обеспечить безопасность горожан, по замыслу учения.

Отдельно стоит отметить: местные жители с пониманием относятся к мероприятиям, проводимым в рамках ССУ «Запад‑2017».

— Отрадно, что и население, и военнообязанные осознают важность этих мероприятий, — подчеркнул начальник отдела управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Юрий Шубич. — На этом этапе все задачи выполняются на должном уровне, личный состав уверенно действует в сложной обстановке.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора