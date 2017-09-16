Учению уделяется повышенное внимание

Об этом нашему корреспонденту сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Для обеспечения законности и правопорядка в ходе проведения совместного стратегического учения «Запад‑2017» органы прокуратуры проводят надзорные и профилактические мероприятия в местах временной дислокации войск на полигонах Республики Беларусь.

Особое внимание органами прокуратуры уделяется предупреждению гибели и травматизма военнослужащих, нарушений уставных правил взаимоотношений между ними, правил вождения и эксплуатации машин, соблюдению правил обращения с оружием и иными предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, недопущению утрат, уничтожения и повреждения военного имущества, загрязнений окружающей среды.

По информации управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, к данной работе специалисты приступили заблаговременно во взаимодействии с командованием воинских частей, правоохранительными органами Республики Беларусь и Российской Федерации.

До убытия войск на полигоны прокурорами проведен ряд мероприятий, направленных на поддержание правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих, в том числе учебно-методические занятия с органами дознания воинских формирований по выполнению требований уголовно-процессуального законодательства с учетом установленной международными договорами юрисдикции.

Одновременно с этим для исключения негативного влияния военного учения на окружающую среду и оперативного реагирования на возможные нарушения в этой сфере прокуратурами областей организовано взаимодействие с городскими (районными) инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственными лесохозяйственными учреждениями, местными исполнительными и распорядительными органами в районах передислокации личного состава, техники и вооружения, их погрузки и выгрузки.

Накануне активной фазы учения в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь состоялась рабочая встреча с делегацией военных прокуроров Российской Федерации.

В ходе нее прокуроры двух стран обсудили вопросы взаимодействия при осуществлении надзора за соблюдением законодательства военнослужащими на ССУ «Запад‑2017», обменялись мнениями по повышению эффективности надзорных мероприятий.

В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь выразили уверенность в том, что проводимая работа будет способствовать успешному выполнению поставленных перед участниками учения задач, дальнейшему развитию сотрудничества между прокуратурами Беларуси и России с целью обеспечения законности в военной сфере.

Соб. инф.