Вышла «Точка» из тумана

Колонна пусковых установок тактического ракетного комплекса «Точка» покидает лесную чащу и мчится по направлению к стартовым позициям. Путь неблизкий, да и пролегает он по открытой местности. Однако в поле зрения боевые машины находятся считаные мгновения — набрав скорость, «Точки» исчезают в густом белом дыму. Всего за пару минут расчеты дымовых машин обеспечивают ракетчикам идеальную маскировку — аэро­зольную. А когда рукотворный туман начинает рассеиваться, пусковые установки уже находятся на стартовых позициях в готовности нанести ракетный удар…

Совместная учебно-боевая работа военнослужащих отдельного ракетного дивизиона 465‑й ракетной бригады и дымовой роты 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты выглядит весьма эффектно. Да и эффективность ее очевидна. Благодаря аэрозольной маскировке степень уязвимости пусковых установок в момент занятия стартовых позиций и предпусковой подготовки значительно снижается. Дополняя сокрушительную мощь и ювелирную точность пусков тактического ракетного комплекса, данный фактор делает «Точку» идеальным средством уничтожения наиболее важных объектов неприятеля.

— Одним из вопросов, которые отрабатывают подчиненные в рамках ССУ «Запад‑2017», является взаимодействие ракетного дивизиона с приданными подразделениями, — подчеркнул командир 465‑й ракетной бригады полковник Дмитрий Савицкий. — Этот опыт очень полезен для командиров подразделений, ведь от их умения наладить такое взаимодействие напрямую зависит успех при выполнении поставленных задач.

Высочайший профессионализм и отменную боеготовность военнослужащие 465 рбр демонстрируют регулярно. Так, этой зимой ракетчики на отлично выполнили задачи тактического учения с боевыми пусками на полигоне Полесский. Но каждый из них прекрасно понимает, что совершенству нет предела, поэтому к ССУ «Запад‑2017» в бригаде готовились со всей ответственностью.

— После совершения марша и занятия района сосредоточения личный состав ракетного дивизиона приступил к проведению мероприятий по выбору стартовых позиций, их топогеодезической привязке, маскировке, организации охранения, — рассказал полковник Дмитрий Савицкий. — Отрадно, что военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на всех этапах. В ближайшее время дивизион заступит на боевое дежурство по назначенным объектам, выполнит учебно-боевые задачи по нанесению ракетных ударов и ведению систематических огневых действий. И сомневаться в том, что результаты будут высокими, повода нет.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора