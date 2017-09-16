«Запад‑2017»: созидание оборонного пространства

Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» вызвало небывалый резонанс в мировых СМИ, освещать его съехалось рекордное количество журналистов. Чем же обусловлено столь пристальное внимание к белорусско-российским маневрам? На наши вопросы отвечает ведущий научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент генерал-майор в отставке Игнатий Мисурагин.

— Игнатий Артёмович! Можно ли считать учение «Запад‑2017» «прозрачным», как того потребовали в ультимативной форме генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес?

— Данные белорусского МИД говорят сами за себя. Поступило беспрецедентное количество обращений от иностранных СМИ с просьбой об аккредитации на ССУ «Запад‑2017» — около 270. Обратились СМИ всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Голландии, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Катара, Южной Кореи, Японии.

Демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Республика Беларусь в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при посольствах своих государств в Республике Беларусь. Кроме того, прибыли военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Всего приглашено более 80 человек. Это свидетельствует о полной «прозрачности» проводимых на территории наших стран учений.

— Однако ультимативные требования «прозрачности» звучат странно на фоне активизации мероприятий боевой и мобилизационной подготовки в сопредельных государствах. Каков вообще масштаб учения «Запад‑2017» по сравнению с учениями стран Североатлантического альянса?

— Сразу отмечу, что численность участвующих в ССУ войск, привлекаемого вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.

Что касается Североатлантического альянса, то он проводит гораздо более масштабные военные учения и делает это намного чаще, чем Республика Беларусь и Российская Федерация. Так, сразу после окончания ССУ «Запад‑2017» — с 25 по 29 сентября в Польше пройдут очередные крупные военные учения Dragon‑2017, в них примут участие военнослужащие и специалисты 11 других стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Италия, страны Балтии, Грузия и Украина.

А в маневрах Anakonda (Польша, 2016), например, участвовали 31 тысяча военнослужащих. В тренировке ВВС НАТО Ramstein Alloy в районе Балтийского моря (9–20 апреля) была задействована авиация 10 стран. В Brilliant Jump (Польша, 17–27 мая) — 2.500 военнослужащих.

В 2014 году общее количество мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО составило 247 (в том числе у границ Беларуси — 41). В 2015 году — 296 (76). В 2016 — 312 (80).

В целом расходы НАТО в 2017 году составят рекордные 945,962 миллиарда долларов, что на 25 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. По сообщению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, военные расходы стран — членов организации растут третий год подряд, и в этом году их рост составит 4,3 %. Сумма почти в один триллион долларов — это приблизительно 2/3 совокупного мирового военного бюджета.

— Против кого они собираются воевать с таким арсеналом?

— Этот вопрос остается открытым. На фоне такого военного бюджета ясно одно: им выгоден постоянный поиск врага, обращение к фразеологии холодной войны. Нам вновь пытаются навязать разделительные линии в Европе.

Неслучайно лидеры прибалтийских государств планомерно наращивают в последнее время конфронтационную риторику по отношению к Республике Беларусь и Российской Федерации. Между тем Латвия и Литва сегодня выходят на лидирующие позиции по темпам повышения военных расходов. Если в 2010 году их военные бюджеты составляли 1,06 % и 0,88 % от ВВП, то в 2017‑м они возрастут до 1,7 % и 1,77 % соответственно.

По официальным данным, в 2017 году оборонный бюджет Литвы должен достигнуть 725 миллионов евро (те самые 1,77 %). В 2018 году Литовская Республика на два года раньше запланированного срока собирается довести расходы на оборону до 2 % ВВП, а к 2020 году — до 2,5 %. То есть получается, что громче всех «Держи вора!» кричит… сам вор.

— Мы уже комментировали на наших страницах тему «российских эшелонов», однако «вбросы» по-прежнему продолжаются. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Один из очередных «вбросов» — «расследование» оппозиционной журналистки Ирины Халип, в котором вновь муссируется тема объемов подвижного состава, выделяемого РЖД для учения «Запад‑2017». По совместительству эта журналистка является еще и обозревателем либеральной российской «Новой газеты». Однако ее «расследование» закончилось, по сути, нулевым результатом.

«Воинским эшелонам не видно конца. И это безумие длится более полугода. Сколько войск введено? Сколько их возвращено в Россию? Не похоже, чтобы кто-то все это считал. Или был намерен. А зачем? Приказ, и точка», — пафосно вещает она со страниц оппозиционного ресурса.

В этой связи следует отметить следующее. Господа журналисты! Если вы хотите знать точное количество военных эшелонов, прибывающих на ту или иную территорию, либо действуйте как абвер в период Второй мировой войны (в фильме М. Пташука «В августе 44‑го…» это очень хорошо показано), либо изучайте официальные источники.

Первый вариант вам не под силу — не хватит ресурсов. А для реализации второго необходимо аналитическое мышление, недостаток которого постоянно ощущается при знакомстве с вашими материалами. Журналист должен уметь отличать реальные данные от дезинформации — которая, впрочем, в случае с Ириной Халип, судя по всему, и была самоцелью. Вместо этого вы черпаете сведения из… социальных сетей и блогов интернет-сайтов, которые, в свою очередь, используются заинтересованными лицами как источник введения в заблуждение даже военных специалистов.

Можно сказать, что Ирина Халип проделала огромную работу в интересах… организаторов учения «Запад‑2017». Она так запутала ситуацию, что представители военно-политической элиты на Западе, прежде всего в Польше и странах Балтии, а также простые обыватели не знают точной численности перебрасываемых российских войск и техники. Некоторые журналисты говорят чуть ли не о 100 тысячах военнослужащих!..

Оказалось, что в учении принимает участие гораздо меньше солдат и офицеров, чем в предыдущие годы: до 12.700 военнослужащих, до 680 единиц боевой техники, при этом на территории Республики Беларусь — около 10.200 человек. Около 370 единиц боевой техники, в том числе около 140 боевых танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, свыше 40 самолетов и вертолетов.

— Как вы оцениваете уровень профессионализма представителей прозападного экспертного сообщества и прибалтийской элиты, высказывающих опасения относительно учения «Запад‑2017»?

— По сути, никакого «экспертного» мнения прозападных аналитиков и представителей прибалтийской элиты не существует. Есть заказ на проведение информационной кампании по дискредитации политики двух государств и демонизации президентов А. Лукашенко и В. Путина.

Если говорить о тех, кто реально готовит решения глав государств НАТО, — о советниках, аналитиках, то их уровень в последнее десятилетие значительно снизился. Особенно хорошо это видно в настоящее время на примере военно-экономической и международной политики США: даже в документах Пентагона и госдепартамента «эксперты» делают выводы на основе сомнительной информации из Интернета. Такие люди неспособны адекватно оценивать обстановку и прогнозировать развитие событий. Соответственно, резко возрастает риск принятия ошибочных решений, в том числе глобального характера.

На этом фоне совместное стратегическое учение «Запад‑2017» является очевидным фактором стратегического сдерживания, оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

Беседовал Константин Егоров