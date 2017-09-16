Запас прочности

Отдельный механизированный батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, которым командует гвардии майор Александр Князькин, приступил к выполнению задач ССУ «Запад‑2017» на полигоне Осиповичский. Совсем скоро батальонной тактической группе, куда входят средства усиления — танковое, гаубично-самоходное артиллерийское и зенитное ракетно-артиллерийское подразделения, предстоит выполнить задачу по ведению оборонительных действий. А сейчас одна из мотострелковых рот приступила к ведению специальных войсковых действий в назначенном районе.

— Подготовительные мероприятия — доукомплектование батальона военно­служащими запаса, одиночная подготовка и все этапы слаживания подразделений — прошли в полном объеме, — отметил гвардии майор Александр Князькин. — Отношением подчиненных к делу я доволен, они показали хорошие результаты в ходе контрольных занятий.

В строю отдельного механизированного батальона большое количество военнослужащих, призванных из запаса, — как офицеров, так и солдат и сержантов. Запасники занимают должности от стрелка до заместителя начальника штаба батальона. И науку побеждать осваивают наравне со срочниками и кадровыми офицерами.

…Сержант запаса Александр Котик на время учения сменил должность начальника участка в УП «Мингаз» на обязанности радиотелефониста взвода связи.

— «Срочку» я проходил в зенитных ракетных вой­сках в должности радиотелеграфиста, — рассказал Александр. — Неоднократно заступал на боевое дежурство, а вот к «палаточной» жизни сейчас привык не сразу. Но на быт жаловаться не приходится — в палатках тепло, кормят вкусно, да и время быстро летит. Без дела мы не сидим, новые задачи и вводные поступают постоянно. Интересно было посмотреть, как изменилась техника связи за эти годы. А изменения серьезные — подавляющее большинство средств связи теперь цифровые. Обращаться с ними в объемах, необходимых для выполнения задач по предназначению, я научился быстро. А вот изу­чить все возможности современной техники, наверное, и не успею: они просто огромные…

Заместитель командира одной из мотострелковых рот по идеологической работе лейтенант запаса Иван Цыганков параллельно с учебой на юридическом факультете БГУ обучался по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре университета.

— По окончании вуза подумывал о том, чтобы сделать карьеру в одной из силовых структур, — вспоминает Иван, — но сложилось иначе. Хотя желание попробовать себя в роли офицера никуда не пропало, и вот десять лет спустя такая возможность подвернулась… В новой должности освоился быстро — помогли командиры. Приятно видеть, как подразделение действует как один слаженный организм. Интересно было и сменить обстановку, узнать, что такое «полевая» жизнь. Правда, непривычно покидать семью на такой долгий срок — продолжительных командировок по работе у меня не было. Но родные отнеслись с пониманием: очевидно, что быть настоящим защитником Отечества без боевой учебы невозможно. Теперь нам необходимо достойно представить подразделение, батальон и бригаду в целом на важном и ответственном мероприятии — совместном стратегическом учении. И как заместитель командира роты по идеологической работе могу смело сказать: личный состав полон решимости дать бой условному неприятелю.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора