Десантников надёжны рубежи

На участке местности «Дретунь» военнослужащие 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в ходе совместного стратегического учения воору­женных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» осуществили защиту государственной границы и уничтожили разрозненные группы незаконного вооруженного формирования условного противника.

Витебским гвардейцам помогают выполнять учебно-боевые задачи военнослужащие 927‑го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, летный состав в/ч 06752, сотрудники Государственного пограничного комитета, Министерства внутренних дел и Следственного комитета Республики Беларусь.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора