Экипаж машины боевой

В совместном стратегическом учении «Запад‑2017» участвуют настоящие профессионалы в погонах, влюбленные в профессию военнослужащие. В их числе — белорусский танковый экипаж в составе командира танка гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Ашеко, наводчика-оператора гвардии старшего лейтенанта Максима Лузана и механика-водителя гвардии рядового Юрия Головача.

Совсем недавно эти гвардейцы достойно представили наши Вооруженные Силы на международном конкурсе «Танковый биатлон» в рамках «Армейских международных игр — 2017», а сейчас успешно выполняют поставленные во время ССУ задачи на 227‑м общевойсковом полигоне.

Армейцы признались: в целом они довольны выступлением на АрМИ, хотя продолжают, стремясь к лучшему, постоянно повышать уровень подготовки.

— После возвращения в пункт постоянной дислокации мы отправились на полевой выход, а потом узнали, что примем участие в ССУ «Запад-2017», — отметил гвардии старший лейтенант Максим Лузан.

Во время совместного стратегического учения экипаж входит в состав танковой роты, приданной 339‑му отдельному гвардейскому механизированному батальону 120 омбр.

Механик-водитель гвардейского танкового экипажа гвардии рядовой Юрий Головач уже через пару месяцев завершит срочную военную службу. По словам военнослужащего, участие в таком масштабном учении запомнится ему на всю жизнь.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица