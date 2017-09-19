Гвардейцы-рогачёвцы: главное испытание

339‑й отдельный гвардейский механизированный батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады по праву можно назвать одним из ключевых участников ССУ «Запад‑2017» на своем участке. Гвардейцы-рогачевцы успешно выполняют поставленные задачи на 227‑м общевойсковом полигоне.

Командир роты 339 омб гвардии капитан Роман Солдатенков — продолжатель семейной династии военнослужащих: его отец и дед служили в армии, прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Не ударил в грязь лицом и Роман, возглавляемое им подразделение одно из лучших в бригаде. Очередное ратное испытание — ССУ «Запад‑2017» — офицер также проходит достойно.

— За время нахождения на полигоне военнослужащие роты подготовили в инженерном отношении ротный опорный пункт, организовали систему огня, замаскировали позиции, подготовили технику и вооружение, — поведал Роман Николаевич. — Кроме того, в районе сосредоточения были установлены палатки для проживания личного состава, полевая кухня, баня. Организован и досуг военнослужащих роты — обустроена походная полевая комната досуга и информации, в палатке есть телевизор, радио.

С началом учения мы получили задачу оборонять ротный опорный пункт. Наш батальон находится во втором эшелоне. Цель — не допустить прорыва условного противника в указанном направлении.

…Заместителю командира взвода гвардии сержанту Евгению Мельникову служить осталось всего пару месяцев. Он очень обрадовался, узнав, что в завершение срочной военной службы ему выпала возможность участвовать в столь масштабном учении.

Наводчик-оператор гвардии рядовой Юрий Якунин тоже скоро увидит родных и близких. Но пока гвардеец сосредоточен и серьезен.

— В армии служить, конечно, нелегко, — подчеркнул в беседе Юрий. — На себе прочувствовал, какой это тяжелый ежедневный труд.

А вот гранатометчик гвардии рядовой Василий Шевченко встал в армейский строй относительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны.

— В военкомат я шел с желанием служить — и не разочаровался, — отметил он. — «На гражданке» у меня в основном отсутствовали какие-либо временные рамки — а здесь время очень ценится, каждая минута на счету. Еще у нас замечательный, дружный коллектив, где каждый готов прийти на помощь товарищу.

* * *

Для того чтобы военнослужащие чувствовали себя в учебном бою уверенно, необходимо постоянно поддерживать на высоком уровне их морально-психологическое состояние. С этой задачей успешно справляется заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии майор Вадим Беликов.

— Идеологическая работа в нашем батальоне организована, исходя из специфики выполнения задач по предназначению, — поведал Вадим Николаевич. — Батальон продолжительное время находится в районе 227‑го общевойскового полигона, личный состав проживает в полевых условиях.

По словам офицера, жизнедеятельность в полевых условиях — в числе многих реальных испытаний, которые парни должны пройти за время службы. Большую часть времени 339 омб занимается боевой подготовкой, а в установленное время для гвардейцев‑рогачевцев организован отдых и досуг.

— Помимо новостей и телепередач, личный состав смотрит художественные фильмы на большом экране нового портативного информационного комплекса ПИК‑2015, — подчеркнул гвардии майор Вадим Беликов. — Этот комплекс позволяет в полевых условиях автономно в любом месте и в любое время транслировать с помощью выносного мультипроектора цифровые телепередачи. С его помощью можно посмотреть фото- и видеоматериалы, послушать музыку, радио, сделать фотоснимки. А с помощью ноутбука, который входит в комплект ПИК‑2015, можно своевременно получить информацию из Интернета, а также передать важные сведения в отделение идеологической работы бригады, в Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» и по другим необходимым адресам.

Кроме того, в месте временной дислокации батальона развернут полевой клуб, где военнослужащие могут в свободное время поиграть в настольные игры, изучить свежую прессу, провести общие мероприятия подразделения.

Личный состав батальона на полигоне не чувствует себя оторванным от внешнего мира — военнослужащие всегда в курсе событий, происходящих в стране и за рубежом.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица