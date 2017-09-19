Испытание «Дракона»

Новые бронеавтомобили китайского производства CS/VN3 проходят исследовательские испытания в батальоне охраны 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ). Основная часть исследований возможностей броневика приходится как раз на пик событий главного мероприятия боевой подготовки этого года — ССУ «Запад‑2017».

Исследовательские испытания проводятся с целью оценки показателей качества функционирования испытуемого объекта в определенных условиях его применения, а также выбора в дальнейшем наилучших режимов эксплуатации. Основная часть исследований возможностей бронированных автомобилей проходит в самый разгар совместного стратегического учения «Запад‑2017». Продлятся испытания до 21 октября. Уже известно, что бронированные автомобили CS/VN3, которые поступят в войска, будут оборудованы лестницей для того, чтобы забираться на броню, и фиксаторами дверей (штатные автомобили ими не оборудованы).

К слову, этот бронеавтомобиль уже имеет собственное имя — «Дракон». Именно так его прозвали во время военного парада войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

— В полевых условиях во время учения мы организуем охрану объектов объединенного пункта управления и должностных лиц, — подчеркнул в беседе командир батальона охраны 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) подполковник Дмитрий Гурьянов. — В ходе учения «Драконы» используются подразделениями, которые организовали пропускную систему на контрольно-пропускных постах, а также сопровождают колонны автомобилей с должностными лицами при перемещении во вновь назначенный район. Замечу: бронеавтомобили оснащены 12,7‑мм крупнокалиберным пулеметом и являются серьезным средством поражения и огневой поддержки на поле боя.

Напомним, первая партия бронеавтомобилей была поставлена в нашу страну в июне этого года в соответствии с соглашением между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством национальной обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора