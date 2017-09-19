Огнём, манёвром, ударом…

На полигоне Осиповичский в рамках второго этапа ССУ «Запад‑2017» подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили задачи по нанесению массированного огневого удара, после чего приступили к ведению систематических огневых действий. Боевую стрельбу вели военнослужащие наших 336‑й реактивной артиллерийской и 51‑й гвардейской артиллерийской бригад, артиллерийских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Прикрытие маневров артиллеристов и ракетчиков осуществлялось с применением авиации, для разведки результатов стрельбы применялись беспилотные авиационные комплексы. А прикрытие действий войск от ударов средств воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты ЗРК «Стрела‑10» из состава 120 омбр.

…Боевые машины РСЗО «Смерч» реактивного артиллерийского дивизиона 336 реабр, которым командует подполковник Сергей Афанасьев, замерли на стартовых позициях. «Бээмки» (боевые машины) замаскированы и неподвижны, однако невидимая стороннему глазу боевая работа ракетчиков кипит вовсю. Уточняются координаты цели, военнослужащие метеобатареи замеряют температуру воздуха, скорость и направление ветра на различных высотах. На основе этих данных рассчитываются исчисленные установки, которые передают на боевые машины.

С робкой надеждой на возможность поговорить подхожу к стоящему неподалеку заместителю командира 336 реабр подполковнику Дмитрию Задесенцу. Станет ли офицер беседовать с журналистом перед столь ответственным мероприятием?.. Но Дмитрий Васильевич дает понять: ракетчики в боевой работе на суеверия не надеются, а рассчитывают на собственные силы — на профессионализм.

— В подчиненных я уверен на все сто, личный состав полностью готов к выполнению поставленных задач, — заявляет офицер. — Подготовка подразделений велась на протяжении всего учебного года. До выхода в район проведения ССУ «Запад‑2017» состоялись все этапы слаживания, контрольные занятия с батареями и дивизионом. В ходе тренировок военнослужащие демонстрировали высокие результаты. Но, разумеется, самую объективную оценку их профессионализму поставят боевые пуски.

К слову, в связи с особенностями местности выполнять пуски ракетчикам предстоит с применением учебно-тренировочных комплектов (УТК) 9Ф840. При этом используются не штатные 300‑миллиметровые реактивные снаряды, а 122‑миллиметровые. Благодаря этому минимальная дальность стрельбы значительно сокращается, но все необходимые действия по предпусковой подготовке выполняются в полном объеме. По словам подполковника Дмитрия Задесенца, УТК отлично зарекомендовали себя при организации боевой подготовки в бригаде.

…А тем временем боевые машины сбрасывают маскировку, пакеты направляющих поднимаются и наводятся на цель. Расчеты укрываются в окопах в ожидании команды на пуск. «Смерчи» заряжены полным боекомплектом — по 12 снарядов в каждом, на нанесение удара дивизиону потребовалось меньше минуты. Еще быстрее управились стоящие неподалеку от осиповичских ракетчиков их российские коллеги. Они вели огонь теми же 122‑миллиметровыми снарядами, но из РСЗО «Град», в котором интервал вылета боеприпасов в разы меньше.

Уши еще не отошли от оглушительной встряски — звуки разрывов, доносящиеся из района целей, едва различимы… А боевые машины РСЗО «Смерч» уже переведены в походное положение и мчатся по бездорожью в район заряжания. Массированный огневой удар продолжается, и ракетчикам необходимо пополнить боекомплект, предварительно проведя послепусковое обслуживание установок.

С этой задачей расчеты справляются слаженно, с запасом уложившись в отведенное время. И вскоре они вновь наносят сокрушительный удар по условному противнику.

— Результатами подчиненных я доволен, — подчеркнул по завершении пусков командир 336 реабр полковник Александр Тишкевич. — Расчеты уверенно уложились во временные нормативы на всех этапах, действовали четко и слаженно, а точность пусков оценена на отлично. Не менее успешным оказалось и взаимодействие с российскими коллегами. Благо опыт совместной работы накоплен немалый, мы понимаем друг друга уже с полуслова. Примечательно, что в боевых пусках отлично себя показали все начальники расчетов — выпускники Военной академии 2017 года. Это стало в бригаде своеобразной традицией — отправлять прибывающих к нам молодых лейтенантов на «боевое крещение» уже в первые месяцы службы.

— Служу в бригаде всего пару месяцев. Первая должность, первый расчет — и практически сразу первая стрельба!.. — не скрывает эмоций начальник расчета лейтенант Владислав Петриченко. — Это колоссальный опыт, который просто необходим для дальнейшего становления офицерской карьеры. За четыре года учебы в ввузе получил достаточно знаний, которые закрепил насыщенной боевой подготовкой в бригаде. Приятно, что на всех этапах подготовки рядом были опытные офицеры, которые помогали освоиться в должности в предельно сжатые сроки.

Разумеется, к отличной во всех смыслах работе дивизиона причастны не только расчеты боевых машин.

— Горжусь, что довелось участвовать в таком масштабном мероприятии боевой подготовки, — поведал вычислитель рядовой Дмитрий Чеславский. — От моих действий напрямую зависит точность пусков, и подвести сослуживцев я не имел права. Боевая учеба дивизиона накануне ССУ «Запад‑2017» была очень насыщенной — мы убедительно доказали это результатами боевых пусков.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора Лейтенант Владислав Петриченко