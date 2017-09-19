Решительно и инициативно

На полигоне Лепельский военнослужащие 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады сдают свой главный ратный экзамен года.

В течение нескольких дней гвардейцы из Заслоново отрабатывали вопросы по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп на район сосредоточения, пункт управления соединения и блокпост.

После этого гвардейцы получили новую вводную. Было отмечено движение в их направлении мелких вооруженных групп противника. Отдельному гвардейскому механизированному батальону гвардии подполковника Алексея Середохова поставили задачу осуществить блокирование предполагаемого района выхода незаконного вооруженного формирования.

В сложившейся ситуации комбат принял решение отразить атаку условного противника силами мотострелковой роты гвардии старшего лейтенанта Владислава Жилейко.

Офицер и его подчиненные выдвинулись в указанный район с задачей не допустить прорыва противника на соответствующих рубежах. Добравшись до леса, гвардейцы скрытно расположились на пути его выдвижения, тщательно замаскировались, подготовили к бою огневые средства.

С выходом противника во фланг произошло боестолкновение. Гвардейцы — от командира роты до сержанта и солдата — действовали умело. Неприятель понес значительные потери и вынужден был отступить.

Мотострелковая рота под прикрытием дымов и огня приданной самоходной артиллерийской батареи гвардии старшего лейтенанта Максима Вой­теха отошла на указанный рубеж.

В тот момент звездный час наступил для артиллеристов, которые поражали неприятеля на маршрутах выдвижения. Кроме того, на помощь гвардейцам пришла авиация: штурмовики Су‑25 осуществляли поддержку с неба.

Общими усилиями условный противник был разгромлен. Остатки подразделений незаконного вооруженного формирования были взяты в плен.

…Бесспорно, в ходе этого учебного боя гвардейцы приобрели массу полезных знаний и навыков. Командир роты гвардии старший лейтенант Владислав Жилейко обоснованно считает, что его подчиненные успешно справились с поставленной задачей.

Подводя краткий итог этого боя, командир отдельного гвардейского механизированного батальона 19 омбр гвардии подполковник Алексей Середохов отметил:

— Именно на таких учениях офицеры получают хорошую практику управления подразделениями в ходе ведения засадных действий и оборонительного боя. А личный состав в ходе занятий на полигоне действует решительно и инициативно. Опыт боевых действий нового тысячелетия свидетельствует: как правило, сейчас воюют не армии — регулярным войскам противостоят незаконные вооруженные формирования. И в сложившейся ситуации успешные действия небольших подразделений как никогда актуальны.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора