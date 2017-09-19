Уровень подготовки, который показывают участники учения «Запад‑2017», заслуживает не только уважения — даже восхищения.

— Это не только мое мнение — со мной работают и российские коллеги, офицеры посреднического аппарата. Каждый солдат с высочайшим уровнем ответственности относится к поставленной задаче, — рассказал журналистам руководитель учения от белорусской стороны начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев. — Командиры способны выполнять задачи в любых условиях обстановки, а она динамичная и быстроменяющаяся. И в этой обстановке вариантов решения может быть много, но только правильное решение приведет к позитивному результату. На сегодня и войска, и органы управления работают слаженно, система управления не дает ни одного сбоя.

ССУ «Запад‑2017» носит также исследовательскую функцию, в ходе отработки задач проходят апробацию и испытания новые образцы вооружения. И новинки, по словам генерал-майора Олега Белоконева, зарекомендовали себя с лучшей стороны:

— Достаточно эффективно в этом году используются беспилотные летательные аппараты для охраны пунктов управления, для сопровождения колонн, ведения разведки днем и ночью. Причем используются образцы как российские, так и белорусские.

Также во время посещения полигонов начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь вручил медали и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим, участвующим в ССУ «Запад‑2017».

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора