ССУ «Запад‑2017» максимально открыто для Запада

Учение «Запад‑2017» еще продолжается, но оно уже вошло в историю как одно из самых открытых.

Ожидания некоторых иностранных журналистов получить «жареные факты» не оправдались. В будничной рутине боевой подготовки нет сенсаций. За исключением того, что со времени предыдущего совместного российско-белорусского учения, которое проходило два года назад, Вооруженные Силы Беларуси заметно прибавили в боевой выучке, существенно обновили парк новейших вооружений и техники.

Собственно, стремительное развитие небольшой, хорошо вооруженной и обученной национальной армии, возможно, и стало главной причиной повышенного внимания к нашей стране. Что, по мнению экспертов, хорошо уже само по себе.

Во‑первых, это признание мощи армии, а равно и высокого уровня оборонительного потенциала и безопасности страны, говорить с которой с позиции силы и навязывать свои условия невозможно. Во‑вторых, частое упоминание в ведущих иностранных СМИ — это абсолютно бесплатная и высокоэффективная реклама. Теперь о Беларуси знают не только в Европе, но и во всем мире. А с учетом хорошо развитой транспортной инфраструктуры и максимально упрощенных правил пребывания в стране для туристов поток иностранных гостей увеличится в разы.

Тем более что открытость и миролюбие республики уже подтвердили авторитетные иностранные специалисты. Для наблюдения за учением были заранее приглашены представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Республике Беларусь. Всего более 80 человек.

Более того, несмотря на то что учение «Запад‑2017» не достигает заданных параметров Венского документа, Республика Беларусь для исключения недоверия и напряженности в рамках ответных шагов пригласила, помимо стран-соседей (Украины, Польши, Литвы и Латвии), а также контактного с НАТО государства (Эстонии), в качестве наблюдателей представителей Швеции и Норвегии. То есть за учением «Запад‑2017» на территории Беларуси осуществляют наблюдение пять стран — членов НАТО.

Первые заявления авторитетных специалистов прозвучали после посещения полигона Ружанский.

— Мы прибыли сюда в качестве наблюдателей от ОБСЕ по приглашению белорусской стороны. То, что мы увидели, нас полностью, удовлетворяет, подчеркивает открытость принимающей стороны, — рассказала глава департамента по контролю над вооружением Рангхилд Хустард (Норвегия).

Участники ОБСЕ, в том числе государства — члены НАТО, активно реализовывают свои возможности, предусмотренные международными договорами в области контроля над вооружениями, для оценки военной деятельности на территории Республики Беларусь. При этом могут быть проинспектированы не только полигоны, где предусматривается активная фаза учения, но и иные места с целью убедиться в отсутствии незадекларированной военной деятельности.

Так, в рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами по инициативе Латвийской Республики с 13 по 16 сентября текущего года Республика Беларусь приняла инспекционную группу.

— Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов Борисовский, Лепельский, Лосвидо и участка местности «Дретунь». Им была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также Вооруженных сил Российской Федерации, — заявил на брифинге для аккредитованных средств массовой информации официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь полковник Владимир Макаров. — Инспекционной группе была предоставлена также возможность ознакомления с военной техникой, они увидели розыгрыш тактических эпизодов и осуществили облет на вертолете районов практических действий войск.

По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Республики Беларусь. Неслучайно аккредитованные европейские журналисты, которые работают непосредственно в местах проведения маневров, все чаще отмечают, что ССУ «Запад‑2017» максимально открыто для Запада.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр»