Так воюет десант!

На полигоне Лосвидо на днях был разыгран с 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой один из ключевых этапов манёвров

По замыслу, десантники вели контрдиверсионные действия в назначенной зоне ответственности. Подразделением разведки была обнаружена диверсионно-разведывательная группа условного противника. Командиром батальона было принято решение на блокирование и уничтожение обнаруженной ДРГ с применением авиационной поддержки.

За розыгрышем этапа наблюдали начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев и командующий силами специальных операций вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

С неба в бой

Вертолеты мощными лопастями разрезают воздух, опускаясь все ниже к земле. Десантники, а заодно и я — примкнувший к ним журналист, держались от него на почтительном расстоянии. Разведчики охраняли периметр, ожидая команды на погрузку.

Воздушно-поисковая штурмовая группа должна погрузиться на борт и, добравшись до места, вступить в бой с неприятелем. Вдали уже слышатся звуки интенсивной перестрелки. По радиостанциям непрерывным потоком поступают доклады.

…Прибыв на место, разведчики занимают круговую оборону вокруг площадки приземления и ждут, пока улетит вертолет.

— «Вертушка» ушла! Ты со своей группой бегом на правый фланг! Интенсивность огня не снижать!.. — руководит действиями подразделения гвардии капитан Сергей Базылюк.

Именно его группа первой обнаружила ДРГ противника и вела с ней ожесточенный бой. Сейчас самое время замкнуть капкан и уничтожить врага силами всего десантно-штурмового батальона.

— Занять позиции! Сейчас минометы будут работать!

И действительно: через несколько секунд в паре сотен метров начали падать мины. Мощные взрывы сотрясают округу, поднимая фонтаны черной земли.

Противник отступает, но натыкается на заслон из десантников. Десантно-штурмовые роты прибыли сюда по земле и, пока длился бой, окружили ДРГ. Теперь у нее нет шансов вырваться.

Завязывается яростная перестрелка. Мелодия боя достигает своего пика… А затем медленно затихает — противник уничтожен шквалом огня!

Наши в городе

Зрелищным этапом стал и поиск противника в населенном пункте, который был построен специально для таких занятий.

…Десантники осторожно зашли в деревню. Им нужно было обыскать около десятка домов. В каждом из них может скрываться враг. И нужно действовать предельно осторожно, максимально слаженно.

— Здесь важна командная работа и хорошая выучка военнослужащих, — пояснил один из гвардейцев. — Местность для нас незнакомая. Мы не знаем, что внутри помещения. Поэтому в каждый дом нужно заходить так, чтобы все углы и потенциально опасные места сразу же оказались под прицелом.

Тем временем воины-десантники направляются к очередному дому. Идут колонной по одному, в ногу, прикрывая друг друга. Возле двери расходятся по сторонам. Еле заметный кивок командира — и они врываются в дом. Враг, который находился внутри, был сразу же взят в плен.

Задачи выполнены, время покидать позиции. Десантники быстро сворачиваются — и исчезают в местных лесах.

…Действия подчиненных прокомментировал командир 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь:

— На данном учении для нас создали насыщенную обстановку. Подразделения постоянно занимаются, выполняют поставленные задачи. Важно и то, что на различных учениях меняются полигоны, где мы действуем. Для личного состава это хорошая школа. На незнакомой местности порой приходится принимать нестандартные решения. Да и в процессе выполнения контрдиверсионных операций мы зачастую работаем малыми группами, а это дополнительная ответственность для командира. В целом я доволен действиями подчиненных. Они достойно справляются с поставленными задачами.

Высоко отметил выучку брестских гвардейцев и участковый посредник по практическим действиям полковник Василий Макарушко:

— Перед десантниками были поставлены сложные и разноплановые задачи. Это усиление государственной границы, поиск, блокирование и уничтожение ДРГ, ведение разведки. Чтобы усложнить задачу, подразделения бригады были передислоцированы на незнакомый для них полигон. На данном этапе учения гвардейцы демонстрируют высокий уровень полевой выучки и мастерства.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора