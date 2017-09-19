Управление войсками непрерывно

Учение достигло наивысшей точки практической активности. Об этом заявил журналистам начальник совместного штаба руководства ССУ «Запад‑2017» заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко во время посещения ими командного пункта Объединенного командования Региональной группировки войск (сил).

— Созданные на полигонах группировки войск выполняют задачи по ведению оборонительных боев, осуществляют поиск, блокирование и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований, — отметил генерал-майор Павел Муравейко. — В этих действиях активно используются артиллерийские системы различных калибров, пилотируемая и беспилотная авиация. Органы управления благодаря применяемым в системе управления современным информационным технологиям и телекоммуникационным системам обеспечивают управление войсками практически в реальном масштабе времени. Это позволяет своевременно реагировать на обстановку и решать те задачи, которые на нас возложены. Кроме того, выстроенная в ходе ССУ «Запад‑2017» система управления многоуровневая, дублируемая и обеспечивает непрерывное управление всей группировкой войск, а командный пункт, на котором мы находимся, — это всего лишь один из ее элементов.

По словам Павла Николаевича, говорить об итогах учения преждевременно, однако один из главных результатов уже есть — это достигнутый высокий уровень взаимодействия между соединениями и воинскими частями белорусских и российских вооруженных сил:

— Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова и вместе решают все возлагаемые на них задачи. Благодаря этому могу с уверенностью сказать, что Региональная группировка войск (сил) обучена, боеспособна и, самое главное, готова обеспечить безопасность Союзного государства.

Во время выступления перед представителями СМИ начальник совместного штаба руководства учения подчеркнул также, что это учение оборонительное и носит исключительно прикладной и практический характер.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»