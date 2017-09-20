Генерал-майор Олег Воинов: «Совместное стратегическое учение «Запад‑2017» носит сугубо оборонительный характер»

ССУ вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации приблизилось к своей кульминационной фазе. На протяжении всех дней его проведения интерес к этому масштабному мероприятию боевой подготовки не ослабевал ни на йоту. Обычная боевая учеба, о чем свидетельствуют основные цели проходящих маневров, стала едва ли не самым обсуждаемым в мире событием. Наиболее пристально их ход отслеживают западные средства массовой информации, постоянно выказывая озабоченность и излишние опасения.

Демонстрируя транспарентность, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, руководство Беларуси в свое время направило приглашения для наблюдения за предстоящим учением представителям международных организаций ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК — и военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при белорусском военном ведомстве. А также инспекторам, осуществляющим верификационную деятельность, из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Всего пригласили более 80 человек.

Здесь важно напомнить также о том, что численность участвующих в ССУ «Запад‑2017» войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, самоходной и буксируемой артиллерии, количество планируемых самолето-вылетов, согласно различным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями, не подлежит обязательному наблюдению за его проведением. И приглашение иностранных наблюдателей является доброй волей белорусской стороны.

На прошедшем вчера брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов довел до иностранных наблюдателей подробную информацию о ходе и порядке проведения совместных маневров.

Олег Леонидович напомнил присутствующим о том, что тема учения — «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства» — и его цели неоднократно озвучивались на многочисленных брифингах с участием представителей министерств обороны как Республики Беларусь, так и Российской Федерации и достаточно полно освещены в СМИ. Внимание иностранных гостей было обращено на то, что при разработке замысла использовался один из возможных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, основное содержание которого заключается в обострении отношений между государствами на почве межнациональных, этнорелигиозных противоречий и территориальных претензий.

Генерал-майор Олег Воинов подробно изложил детали исходной обстановки, которая была принята для реализации замысла учения. А также рассказал о том, какие именно полигоны и участки местности Республики Беларусь используются для отработки практических действий, особо подчеркнув: все они находятся на значительном удалении от государственной границы.

Военным дипломатам представили полную информацию о том, какие конкретно практические действия отрабатывались на каждом из них.

На полигоне Лепельский осуществлялись поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке авиации.

На полигоне Лосвидо военнослужащие, задействованные в маневрах, совместно с личным составом подразделений органов пограничной службы отрабатывали участие в прикрытии участка государственной границы, поиск, блокирование и уничтожение ДРГ противника и НВФ.

На полигоне Осиповичский — поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и НВФ, ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника, ведение контрнаступления для восстановления первоначального положения.

На участке местности «Дретунь» совместные силы и средства подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и органов пограничной службы Республики Беларусь отрабатывали участие в прикрытии участков государственной границы, осуществляли десантирование, блокирование и уничтожение ДРГ противника и НВФ.

На полигонах Ружанский и Домановский — прикрытие (ПВО) группировок войск (сил) от средств воздушного нападения противника, нанесение поражения противнику в районах, на маршрутах выдвижения и рубежах развертывания.

Отмечалось, что на всех белорусских полигонах спланирована авиационная поддержка действий войск (сил).

Начальник департамента международного военного сотрудничества уточнил, что в рамках подготовки к учению на территорию Республики Беларусь была осуществлена передислокация части российской Региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в количестве около 3.100 человек, 98 боевых танков, 104 ББМ, 32 единицы артиллерии и РСЗО, 27 самолетов и вертолетов.

На территории Российской Федерации учение, в свою очередь, проходит на трех полигонах — Лужский, Струги Красные, Правдинский. Белорусских войск на данных полигонах нет.

— Еще раз подчеркну, что совместное стратегическое учение «Запад‑2017» носит сугубо оборонительный характер, его проведение не несет угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, — обратил внимание собравшихся генерал-майор Олег Воинов. — Учение является элементом обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. По его окончании в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской