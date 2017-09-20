Громче их только… мыши

На участке местности «Дретунь» в ходе ССУ «Запад‑2017» военнослужащие 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады не допустили проникновения сил условного противника.

…Светает. На укромной опушке еле видны силуэты людей.

— По последней информации диверсионно-разведывательная группа была замечена в этом квадрате, — указывает на карту командир разведвзвода Алексей К., — наша задача состоит в том, чтобы обнаружить место пункта постоянной дислокации боевиков. Возможно, мы выйдем и на другие группы. Задача крайне важная. В приоритете — скрытность и наблюдательность. Непосредственно на месте в ходе преследования запрещаю издавать любые звуки… А теперь — к машине!..

Спустя несколько минут «Урал» несет нас по ухабистой дороге. Чтобы не спугнуть «добычу», грузовик остановился в нескольких километрах до точки «А».

— Удачной охоты, «волки»! — подбадривает подчиненных офицер. — С этого момента громче нас должны быть только мыши…

…Уже около получаса мы бодрым шагом идем в одном направлении. В группе несколько человек. И это исключение для подобных вылазок — как правило, разведгруппы всегда больше.

В походном порядке — от двух дозорных, позади группы также по несколько человек, в центре — ее ядро. Если противник устроит засаду или внезапно осуществит налет, в таком положении удобно рассеяться и занять выгодные огневые позиции. Сейчас у нас задача такая: преследовать группу противника как можно дольше, чтобы определить место ее дислокации.

Шаг в шаг мы крадемся по незримой тропе. Для меня-то здесь все одинаково — мох, ветки кустарников, деревья… Ну а Алексей К. легко находит не заметные для обычного человека следы пребывания постороннего.

— Немного примят мох, видишь? Группа была здесь незадолго до нас. Мы на верном пути, — осматривая след ботинка, шепчет разведчик.

Осмотрев то место и обнаружив другие зацепки, Алексей К. ввел поправку — чуть севернее того направления, по которому мы шли до этого.

…Послышался хруст ветки.

— Если они и были там, то уже скрылись — не глупые же, чтобы оставаться на одном месте… Надеюсь, нас не вычислили, — шепчет Алексей К., после чего подает специальный сигнал на движение.

Спустя мгновение мы услышали четко различимые звуки человеческой речи. Я последовал примеру своих спутников — медленно и осторожно прижался к земле.

— Сделаем перерыв на несколько минут, потом выдвигаемся, — прозвучал хрипловатый голос.

Через некоторое время мы направились в сторону удаляющегося противника. Вскоре Алексей К. указал рукой на кроны деревьев метрах в двухстах от нас — среди молодых березок «замаскировалась» антенна.

Командир разведвзвода тут же нанес на карту местоположение этой находки. Затем Алексей К. отдал распоряжение нескольким бойцам замаскироваться здесь и наблюдать за всеми действиями диверсионно-разведывательных групп — сам отправился в лагерь.

— Теперь осталось лишь поставить в известность командование о том, что мы обнаружили пункт дислокации противника, — пояснил разведчик. — Через несколько часов аккуратно окружим и разворошим этот «улей»!..

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора