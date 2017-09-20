И грянул «бой»… Противовоздушный!

Вчера на полигоне Домановский проходил один из главных эпизодов совместного стратегического учения «Запад‑2017». Он ознаменовался динамичными и слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны, запомнился отличными результатами боевой стрельбы.

В тот день смешанное подразделение 115‑го зенитного ракетного полка в составе зенитного ракетного дивизиона С‑300 и приданной зенитной ракетной батареи «Оса-АКМ» 147‑й зенитной ракетной бригады во взаимодействии с подразделениями войсковой ПВО, находясь в позиционном районе, отработало вопросы отражения ударов воздушного противника и маневр на запасную позицию.

Уверенно выполняли свои обязанности заместители начальников расчетов «Оса-АКМ» младший сержант Юрий Куляшов и рядовой Александр Дроздов. Позади — многие часы и дни тренировок на тренажере и практических занятий на вооружении и технике с отработкой нормативов по специальной и тактико-специальной подготовке. Оба младших командира вместе со своими расчетами сдали зачет на допуск к боевой стрельбе на оценку «отлично». Юрий, как и один из его подчиненных старший оператор ефрейтор Роман Кошко, не раз бывал на полигонах. А для Александра все впервые: и полигон, и боевая стрельба. Он активно перенимает премудрости своей воинской специальности у офицеров и бывалых военнослужащих срочной службы.

Александр, как и многие его товарищи, в тот день успешно прошел боевое крещение: все мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, были уничтожены зенитными управляемыми ракетами.

Динамичный противовоздушный «бой» продолжился с участием расчетов зенитных установок ЗУ‑23-2 и отделения ПЗРК «Игла». Все стрелки-зенитчики успешно уничтожили вертолеты огневой поддержки условного противника, которые имитировали минометные осветительные мины.

Заряжающий рядовой Иван Раку — уроженец города Бреста. В свои двадцать один он — мастер спорта Республики Беларусь, имеет квалификацию тренера-преподавателя.

Меткая стрельба во многом зависит от умелых действий наводчика зенитной установки. Наводчик рядовой Виталий Зитынюк за время службы успел зарекомендовать себя наилучшим образом и завоевать авторитет в воинском коллективе. Все остальные специалисты также основательно подготовлены, и в решающий час не подвели. Расчет выполнил боевую задачу на оценку «отлично».

Для стрелков‑зенитчиков отделения ПЗРК «Игла» рядовых Василия Филимонюка и Артёма Родиюка это первое учение. Но ребята не стушевались и были мобилизованы на высокий результат. Перед началом учения под руководством командира отделения ПЗРК «Игла» старшего лейтенанта Михаила Гречаника в ходе боевой учебы многократно отрабатывались нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке. В тот день стрелки-зенитчики постарались на славу.

— Цель поражена, расход — один, — доложил каждый из них по итогам боевой стрельбы.

После завершения отражения имитированного воздушного удара смешанное подразделение совершило маневр на другую позицию и продолжило боевую работу. Учение продолжается, и радость очередных побед придала его участникам новых сил. И, без сомнения, все оставшиеся задачи будут отработаны качественно и в срок.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора