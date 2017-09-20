Люди на болоте

В ходе активной фазы ССУ «Запад‑2017» на полигоне Лосвидо подразделения 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вели контрдиверсионную деятельность.

…Несмотря на ранний час, в лагере десантников уже давно царит оживление. За ночь они отразили несколько нападений диверсантов. Теперь настало время для решительного ответа. Первыми в поиск идут разведчики. Их задача — найти и блокировать условного врага.

* * *

Вышла группа из лагеря незаметно. Разведчики даже своим не попались на глаза.

Пока шли, командир группы инструктировал новичка, то есть меня:

— Местность здесь сложная, болотистая. Поэтому старайтесь идти «след в след». Если обнаружим противника и завяжется бой, держитесь рядом. И если видите старые ветки или упавшие стволы деревьев, не наступайте на них. Они часто ломаются, хрустом мы всю округу предупредим о своем визите…

За инструктажем я и не заметил, как мы вышли в район поиска. Сразу почувствовал, как изменилась почва: под ногами вместо твердой земли — мягкий ковер из мха. Шаги стали совсем бесшумными.

Спустя еще пятьсот метров я понял, что мы зашли в настоящее болото… Приходилось искать островки относительно твердой почвы и передвигаться по ним, чтобы не оказаться по колено в воде.

Внимательно осмотрев округу, командир тихо прошептал:

— Дальше воды по грудь, здесь не пройти. Да и следов не видно… Сейчас пойдем по другому маршруту — чувствую, что там что-то найдем.

* * *

Выйдя на твердую землю, я сразу почувствовал облегчение. А вот разведчики, наоборот, стали идти медленнее, внимательно осматриваясь.

Один из бойцов что-то заметил и знаками подозвал нас:

— Командир, «лежка»…

Действительно, в укромном закутке между деревьями оказался совсем сухой кусочек земли (притом что всю ночь шел дождь), да и трава была примята.

— Сейчас идем цепью, держим друг друга в зоне видимости. Идем тихо и аккуратно.

Впереди появились отпечатки ботинок. На влажной земле они ясно указывали направление движения противника.

Вдруг я вижу впереди еще одну «лежку»… Показываю ее командиру группы — а тот только улыбается и отрицательно машет головой.

— Это звериная. Видите шерсть и следы копыт? А следы противника ведут из леса… Он отступил. Зато теперь мы знаем маршрут передвижения диверсантов. Сейчас я нанесу его на карту, и у нас будет для них пара сюрпризов… Пора в лагерь. Вечером еще раз здесь пройдем.

…И вот я, абсолютно вымотанный, подхожу с группой разведчиков к месту назначения. Глянул на шагомер — и увидел число 12.000. Вроде и не такое большое расстояние, а ноги будто весят по тонне, переставлять их сущая мука… Внутри ботинок, на которые я так надеялся перед выходом, хлюпала вода. От болот они не спасли.

Пройдя чуть дальше, я заметил вслух:

— Ну и служба у вас!..

— Да, непростая. Ее любить нужно. Именно поэтому все мы здесь.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора