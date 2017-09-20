Медицина особого назначения

Во время совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации на 227‑м общевойсковом полигоне был развернут медицинский отряд (специального назначения) государственного учреждения «432‑й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь».

— Наш отряд развернут на Борисовском полигоне с целью оказания неотложной, первой врачебной помощи нуждающимся в ней, — пояснил начальник медицинского отряда (специального назначения) полковник медицинской службы Александр Красёв. — Мы готовы работать и оказывать помощь военнослужащим как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

Медицинский отряд спецназначения представлен приемным отделением, отделением анестезиологии и реанимации (четыре реанимационные койки), операционным отделением (два операционных стола), госпитальным отделением (двадцать госпитальных коек). Также функционирует эндоскопический кабинет, кабинет УЗИ-исследований, рентгеновский кабинет, стоматологический кабинет и клиническая лаборатория. В принципе, нас вполне можно назвать военно-полевым госпиталем. Также в отряде функционируют собственный полевой пункт питания и полевая баня.

Мы находимся здесь с целью реального медицинского обеспечения учения, но в то же время отрабатываем практические навыки в проведении внутрипунктовой и эвакотранспортной сортировки и оказании медицинской помощи условным раненым и больным.

К счастью, обращений немного. Больше всего работы у врача-стоматолога. Также провели несколько оперативных вмешательств: по поводу острого аппендицита, ущемленной паховой грыжи. В остальном — легкие простудные заболевания. Хочу сказать огромное спасибо командирам всех уровней, которые с отеческой заботой относятся к здоровью подчиненных. Также хочу выразить благодарность медицинским сотрудникам воинских частей и подразделений за активное проведение работы по профилактике заболеваний среди военнослужащих. Отмечу хорошую организацию тыловых служб — солдаты накормлены, одеты, размещены в комфортных новых палатках — соответственно, меньше подвержены заболеваниям.

Александр Викторович вспомнил, как медицинский отряд (специального назначения) принимал участие в учениях в Катаре в 2009 и 2012 годах. Климат для белорусских военных медиков был непривычным — очень жарким. Но, несмотря на это, наши соотечественники показали хорошие результаты и с поставленными задачами справились. Медицинские службы государств‑участников по достоинству оценили работу белорусских медиков в погонах. Так что сотрудникам медицинского отряда (специального назначения) действительно есть чем гордиться.

— Конечно, мы не забываем о том, что врач в погонах прежде всего офицер, — подчеркнул полковник медицинской службы Александр Красёв. — В нашем госпитале проводятся занятия по профессионально-должностной подготовке, физической подготовке, организации и тактике медицинской службы.

Отряд оснащен новейшим оборудованием. В основном это медицинская аппаратура, способная работать в полевых условиях, — так называемые транспортные, мобильные, защищенные от воздействия пыли и тряски аппараты, которые к тому же и очень эффективны. За техническое оснащение отряда по последнему слову медицины я хочу сказать огромное спасибо руководству наших Вооруженных Сил.

На данный момент у нас есть три санитарных автомобиля для эвакуации пострадавших. Есть возможность привлечения санитарного вертолета. К слову, в Республике Беларусь есть санитарные вертолеты, которые планируется оснастить реанимационным модулем.

Когда появляются условно раненные на поле боя, их в максимально короткие сроки эвакуируют к нам. Здесь мы проводим внутрипунктовую сортировку: тем, кто нуждается в оказании неотложной помощи, оказываем ее на месте. Если состояние пациентов не требует проведения срочных вмешательств, мы осуществляем их эвакуацию на лечебные койки военно-медицинских организаций или в лечебные учреждения Министерства здравоохранения на стационарное лечение.

Я побеседовал с одним из сотрудников медицинского отряда (специального назначения) — врачом-оториноларингологом госпитального отделения майором медицинской службы Андреем Науменко.

— Сейчас мы находимся в приемном отделении медицинского отряда, где располагаются также врачи-специалисты госпитального отделения для оказания первой врачебной помощи, осмотра пациентов своего профиля, — пояснил Андрей Александрович. — Здесь мы оборудовали специальный уголок для офтальмолога и оториноларинголога. Мы готовы оказать помощь в любое время суток не только пациентам с заболеваниями, но и раненым, пораженным. Обращений, к счастью, немного. Военнослужащие ведь работают в тяжелых условиях, и, конечно, порой бывают простудные заболевания, мелкие травмы.

Военные врачи подготовились к учению, поэтому фактически могут провести полный комплекс обследования и лечения. Участники учения знают, что в случае необходимости они получат медицинскую помощь на месте. Это обстоятельство в числе прочих позволяет поддерживать моральный дух военнослужащих на достаточно высоком уровне, мотивировать их на успешное выполнение задач по предназначению.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица