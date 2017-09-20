В ходе второго этапа совместного стратегического учения на полигоне Лепельский военнослужащие 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады отработали вопросы ведения боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного незаконного вооруженного формирования с этапом боевой стрельбы.

Благодаря разведданным гвардейцам стало известно о предполагаемом месте выдвижения условного неприятеля. Под густым дождем и шквалистым ветром мотострелки сосредоточились в окопах…

Ближе к полудню на опушке леса появился неприятель. Его задача — выдвинуться к поселку Заслоново и захватить его.

Командир первой мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Владислав Жилейко, не отрывая глаз от бинокля, всматривался в сторону противника…

Наконец командир отдельного гвардейского механизированного батальона гвардии подполковник Алексей Середохов отдает ротному приказ на уничтожение врага. Учебный бой начался!

Первой в схватку с противником вступила приданная самоходная артиллерийская батарея. Пелена серого дыма накрыла горизонт… Вслед за артиллерией в бой вступил танковый взвод гвардии лейтенанта Александра Будницкого.

Дабы хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу, боевики попытались зайти с фланга. Но там уже их ждали РПГ‑7. Первый же выстрел одного из гранатометчиков — точно в цель!

Под шквальным огнем гвардейского подразделения незаконное вооруженное формирование понесло большие потери.

ССУ «Запад‑2017» — свое­образный момент истины не только для рядовых его участников. В этом году гвардии подполковник Середохов окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, всего несколько месяцев назад он вступил в должность командира этого батальона. Реализовать полученные теоретические знания на практике — вот главная задача для офицера.

— На этапе боевой стрельбы каждый военнослужащий действовал четко и слаженно. Мои подчиненные с поставленной задачей справились, — кратко подвел итог комбат, — экзамен на ратную зрелость первая мотострелковая рота выдержала с честью.

…Над полигоном Лепельский вновь устанавливается тишина. Но ненадолго: чтобы дать отпор условному врагу, на этап боевой стрельбы выйдет еще одно подразделение гвардейцев.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора