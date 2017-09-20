Победная контратака

На полигоне Осиповичский в рамках второго этапа ССУ «Запад‑2017» состоялся розыгрыш практических действий с боевой стрельбой подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации при ведении оборонительного боя. С белорусской стороны в учебном бою приняли участие военнослужащие 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 465‑й ракетной, 336‑й реактивной артиллерийской, 51‑й гвардейской артиллерийской бригад и в/ч 06752.

…Условный противник под прикрытием огня артиллерии выдвигается по направлению к оборонительным позициям белорусских и российских общевойсковых подразделений. Однако у наших военнослужащих готов достойный ответ.

Ракетчики и артиллеристы наносят неприятелю сокрушительный удар. Вслед за залпами РЗСО «Смерч» и «Град» звучит огненная канонада 152‑миллиметровых артиллерийских систем «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт-С» и 122‑миллиметровых «Гвоздик». Мощные дивизионные залпы и раскатистый грохот беглого огня сбивают пыл наступающих…

Вскоре за дело берутся белорусские и российские авиаторы. Звено наших вертолетов Ми‑8МТВ‑5 осуществляет авиационную поддержку обороняющихся войск с пусками неуправляемых авиационных ракет. Следом открывают огонь российские вертолетчики, атакуя неприятеля из вооружения Ми‑35.

Ну а авиации условного противника не суждено вернуться на аэродромы. Едва осветительные снаряды и мины, имитирующие вертолеты, появляются в небе, как в их направлении устремляются ракеты и снаряды. Приданные механизированному батальону 120 омбр расчеты ЗРК «Стрела‑10» боевыми пусками уверенно уничтожают мишенного неприятеля.

Тем временем наши подразделения с целью исключения удара во фланг начинают отход для занятия более выгодного положения на поле учебного боя. А противник, несмотря на ощутимые потери, продолжает наступление. Вернее, пытается продолжить. У белорусских и российских подразделений свое мнение на этот счет, а аргументы — весомые! Огневые налеты артиллерии, сосредоточенный огонь боевых машин пехоты и танков создают благодатную почву для контратаки…

За действиями белорусско-российской группировки автор этих строк наблюдал с рубежей мотострелковой роты отдельного механизированного батальона 120 омбр. Именно этому подразделению во взаимодействии с коллегами из России довелось поставить эффектную точку в разгроме условного противника.

Подчиненные гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Ковальчука получили задачу перейти в контратаку для восстановления утраченного было положения. Покинув оборонительные рубежи в боевой линии, военнослужащие открыли огонь из всех имеющихся средств — стрелкового оружия и гранатометов, вооружения танков, боевых машин пехоты. Даже сквозь густой дым, окутавший боевые порядки, было видно, как одна за другой падают мишени… Противник повержен!

— Подразделения бригады продемонстрировали высочайшее мастерство и слаженность, командиры и штабы — отменное взаимодействие, — оценил действия подчиненных командир 120 омбр гвардии полковник Сергей Савсюк. — Военнослужащие, призванные из запаса, в короткие сроки восстановили знания и навыки, на этапах подготовки были качественно отработаны также вопросы совместных действий с российскими коллегами. Увиденным в ходе учебного боя я доволен. Осталось дождаться осмотра мишеней, чтобы дать оценку точности стрельбы.

Спустя некоторое время начальник штаба участка практических действий подполковник Сергей Савицкий в беседе с корреспондентом нашего агентства подвел итог «огневой» составляющей ратного экзамена. Первые впечатления не оказались обманчивыми: стрельба наших подразделений в ходе розыгрыша практических действий оценена на отлично!

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора