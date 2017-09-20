Спасибо за связь, сработали отлично!

Системе связи на проходящем в эти дни совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» уделяется серьезное внимание, а сама связь является составной частью системы управления и ее материально-технической основой. Об этом заявил нашему корреспонденту начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Олег Мищенко.

Заметим: учение для специалистов войск связи началось задолго до начала этого мероприятия боевой подготовки и закончится гораздо позже, чем у тех военнослужащих, которые напрямую задействованы в розыгрышах практических действий: в июле они проводили тактико-специальное учение войск связи, затем обеспечивали связью совместное специальное учение органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, которое проводилось в августе.

— Войска связи обеспечили оперативный состав всеми современными телекоммуникационными услугами — от тактического уровня управления до высшего военного руководства. Это и закрытая видеоконференцсвязь, и высокоскоростные сети передачи данных, и привычные открытые системы автоматической телефонной связи, — рассказал полковник Олег Мищенко. — Кроме того, свою состоятельность и готовность выполнять задачи в постоянно меняющихся условиях обстановки доказала и фельдъегерско-почтовая связь, которая в ходе учения доставляла корреспонденцию в том числе с помощью новых автомобилей.

Говоря об обеспечении качественной связью участников учения, Олег Григорьевич подчеркнул: система связи была развернута на всех полигонах и участках местности, которые задействованы в проведении маневров. Кроме того, специалисты связи в ходе ССУ успешно обеспечивают связь и в интересах зон и районов территориальной обороны, системы тылового и технического обеспечения.

— В современных условиях быстроменяющейся обстановки к связи ежегодно предъявляются все более возрастающие требования как по качеству услуг связи, так и по количеству одновременно функционирующих пунктов управления. Так, одних только комплексных аппаратных и станций, которые завязаны в единую систему, — более шестидесяти! — отметил полковник Олег Мищенко. — На этих учениях был задействован и ряд новинок. В этом году впервые был продемонстрирован и реально выполнял задачи подвижной пункт управления командующего Региональной группировкой войск (сил) на базе отечественного бронеавтомобиля Volat V‑1. Созданию этого образца предшествовала серьезная работа наших специалистов и сотрудников ряда предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, этот подвижной пункт реально обеспечивал командующего необходимыми видами связи для обеспечения управления войсками.

Говоря о новинках, Олег Григорьевич заметил, что в ходе учения проводятся испытания новой командно-штабной машины на базе модернизированного БТР‑60ПБ, которая также оснащена всеми необходимыми современными цифровыми средствами связи отечественного производства, и новой цифровой радиорелейной станции на мобильной и быстроразвертываемой платформе «Сосна‑2».

— Все эти образцы выполняют реальные задачи в ходе ССУ — мы всегда ставим перед собой цель провести исследовательские испытания ряда новинок. Из особенностей конкретно этого учения я хотел бы отметить качественное взаимодействие с представителями войск связи Вооруженных сил Российской Федерации — на сегодня у нас нет никаких разногласий ни по технической части, ни в организационном плане, — подчеркнул полковник Олег Мищенко. — Хотел бы отметить и самоотверженную работу подчиненных — представителей войск связи наших Вооруженных Сил. Спасибо им за связь, сработали отлично!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора