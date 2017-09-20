В радиоэфире, воздухе и на земле

На участке местности «Дретунь» в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» витебские гвардейцы отработали вопросы защиты государственной границы и уничтожили разрозненные группы незаконного вооруженного формирования условного противника, попытавшегося проникнуть в глубь страны.

…С высоты десятка метров мизансцена развернувшихся событий видна как на ладони. Здесь, по замыслу, группа противника совершила попытку прорвать нашу госграницу…

В ходе учебно-боевых действий основные силы условного противника были уничтожены, и тем не менее несколько групп численностью до пятнадцати человек сумели проникнуть на территорию государства. Командованием отдельного парашютно-десантного батальона было организовано преследование боевиков с определением возможных направлений их выдвижения. При этом в самые кратчайшие сроки на рубежи возможного выхода сил незаконного вооруженного формирования были переброшены подразделения батальона.

Подразделения радио­разведки совместно с расчетом беспилотного летательного комплекса «Москит» 927‑го центра подготовки и применения БАК обнаружили силы противника. В дальнейшем гвардейцы, владея информацией о местонахождении НВФ, вышли на рубеж блокирования.

Командир отдельного парашютно-десантного батальона гвардии подполковник Андрей Проклин выделил для наблюдения и переброски в район ведения учебно-боевых действий две воздушно-поисковые штурмовые группы.

Им оказывали содействие два вертолета Ми‑8 в/ч 06752.

…После подтверждения информации о том, что район чист, к месту розыгрыша эпизода учения были допущены представители Следственного комитета Республики Беларусь.

По окончании всех учебно-боевых действий комментарием поделился гвардии подполковник Андрей Проклин.

— Вверенный мне личный состав показал высокую выучку и профессионализм на всех этапах, — рассказал Андрей Эдуардович. — Конечно, главная особенность учения в том, что в нем плечом к плечу выполняют задачи представители различных силовых структурных подразделений. Отрадно, что между нами сразу наладилось взаимопонимание. Боевая работа велась в радиоэфире, в воздухе и на земле — в комплексе это позволило успешно выполнить все поставленные задачи.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора