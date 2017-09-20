Высокая оценка ратного труда

Вчера руководитель учения от белорусской стороны начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев на командном пункте Объединенного командования Региональной группировки войск (сил) вручил представителям группы взаимодействия с республиканскими органами государственного управления памятные нагрудные знаки и ценные подарки. В составе группы взаимодействия с республиканскими органами государственного управления взаимодействия работают сотрудники Следственного комитета, МВД, КГБ, МЧС и ГПК. Наград были удостоены также представители Вооруженных сил Российской Федерации, наиболее отличившиеся при подготовке и в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017».

Вручая нагрудные знаки и ценные подарки, генерал-майор Олег Белоконев отметил, что самая главная задача учения — взаимодействие — решена в полном объеме, и это заслуга в том числе тех, кто находился все это время на командном пункте РГВ(С).

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора