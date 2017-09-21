А мы с тобой, брат, из пехоты…

Во время ССУ «Запад‑2017» на полигоне Лепельский мне довелось познакомиться с гвардейцами младшим сержантом Владимиром Быцко и рядовым Константином Масько. Эти парни — друзья. Служат в отдельном гвардейском механизированном батальоне 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Свой профессиональный праздник — День мотострелков — гвардейцы встречают на полигоне.

О настоящей дружбе, а также о плюсах срочной службы рассуждает командир отделения гвардии младший сержант Владимир Быцко:

— У нас в батальоне очень дружный и сплоченный коллектив. Здесь я нашел настоящих друзей, которые всегда меня выручат. За время службы мои взгляды на жизнь стали более серьезные. В армии я получил богатый командирский опыт, стал увереннее в себе. Всем, кто только собирается идти служить, хочу посоветовать одно: если хотите интересной службы, идите в механизированные бригады. Я горжусь тем, что я мотострелок. Постоянное движение, стрельбы, вождения, полевые выходы, снова стрельбы… А знаете, какая у нас боевая техника? Грозная БМП пройдет и по воде, и по суше. Горжусь тем, что стал участником учения «Запад‑2017».

С рассуждением друга и сослуживца согласился и гвардии рядовой Константин Масько:

— Думаю, что из всех событий периода службы мне больше всего запомнится именно это учение. Вместе с нашими командирами мы успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи.

Скоро будет год, как я в рядах Вооруженных Сил. Могу с уверенностью сказать, что служба очень помогла мне в становлении как личности. Командиры научили быть ответственным и старательным, я привык доводить начатое дело до конца. Но самое главное — в армии я нашел настоящих друзей.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора