Формула общей победы

Завершилась активная фаза совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Участие Президента Республики Беларусь, Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко подчеркнуло особый статус маневров. «Запад‑2017» является главным и завершающим этапом в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России. От результатов этого учения зависит не только вектор дальнейшего развития Региональной группировки войск (сил) Союзного государства, но и то, как его будут воспринимать в мире. Как красноречиво говорят последние события в мире, со слабыми не считаются.

Учение с миролюбивым характером

Неслучайно при определении замысла нынешнего учения учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств. Исходя из замысла, тема учения — «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Для отработки практических действий войск (сил) на территории Беларуси использовались полигоны Борисовский, Домановский, Ружанский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, а также два участка местности в Витебской области — «Дретунь» и «Глубокое». В Российской Федерации войска выполняли задачи на трех полигонах — Лужский, Струги Красные, Правдинский.

Совместная военная деятельность Беларуси и России служит исключительно защите национальных интересов. Об этом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил 20 сентября на полигоне Борисовский. Президент отметил, что современная военно-политическая обстановка характеризуется нарастанием активности в военной деятельности по всему миру. В этих условиях Беларусь вместе с братской Россией обеспечивает безопасность Союзного государства, а также стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Восточно-Европейском регионе.

— Мы всемерно поддерживаем необходимый военный потенциал и совместно принимаем меры по предотвращению военных угроз Беларуси и России, совершенствованию функционирования региональной группировки войск. При этом совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией в проведении учений не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших национальных интересов, — подчеркнул белорусский лидер.

В этом, по словам главы государства, смогли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и многочисленных международных организаций, присутствовавшие на завершающем этапе учения.

— Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно, — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко по прибытии на полигон посетил вспомогательный пункт управления Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также вспомогательный пункт управления 1‑й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России.

Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, о порядке применения армии, в том числе во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Параллели истории

Основной розыгрыш боевых действий состоялся под Борисовом. Здесь летом 1944 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками советские войска нанесли противнику сокрушительное поражение, во многом предопределившее исход операции «Багратион».

— Символично, что учение проходило на белорусской земле, где в годы Великой Отечественной войны развернулось небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору. Мы свято помним и гордимся подвигом поколения победителей, спасшего человечество от фашизма. Быть достойными их наследниками — значит всемерно укреплять общую военную безопасность, — заявил белорусский лидер.

Сегодня в боевых порядках — потомки солдат Победы. За ними ветераны войны, несмотря на почтенный возраст, наблюдают пристально. «Победу было добыть крайне тяжело, но и сохранить ее новому поколению очень непросто», — эти слова принадлежат ветерану Великой Отечественной Герою Советского Союза Ивану Кустову. Всю войну он прошел в пехоте — дороги она мерила ногами, дожди носила на плечах…

Сегодня на вооружении мотострелков самая современная техника. Многочисленные журналисты и международные наблюдатели наблюдали со смотровой площадки за боевым применением бронированного транспортного средства «Кайман». Это новейшая разработка военно-промышленного комплекса Республики Беларусь, позволяющая эффективно поражать живую силу и легкобронированную технику противника.

Экипаж БТС «Кайман» — 6 человек. Полная масса — 7 тонн, новая силовая установка и трансмиссия позволяют повысить максимальную скорость до 110 километров в час с запасом хода 1.000 километров. В зависимости от решаемой задачи бронированное транспортное средство вооружается как 7,62‑миллиметровым пулеметом, так и 30‑мм автоматическим гранатометом АГС‑17 или боевым модулем «Адунок» с 12,7‑мм пулеметом.

Демонстрация высоких технологий

По большому счету, ССУ «Запад‑2017» стало единой впечатляющей площадкой демонстрации новейших вооружений. Но здесь, в отличие от выставочных павильонов, выполнялись реальные огневые задачи.

Как показывает опыт современных вооруженных конфликтов, ключевую роль в ходе ведения боя с противником играет широкое применение новейших технологий. Ими буквально пронизана вертикаль управления войсками.

Так, использование состоящего на вооружении региональной группировки войск комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» позволяет командиру владеть полной информацией о противнике. Все данные о том, что происходит на поле боя, в режиме реального времени поступают командиру на рабочее место, обеспечивая принятие им решения адекватно складывающейся обстановке.

Применение комплекса «Стрелец» позволяет увеличить возможности разведки в тактическом звене управления в два раза. Комплекс обеспечивает действия разведчиков на дальностях до 10 километров, а при больших дальностях передача данных о местности производится по спутниковой системе связи.

И тогда, когда вскрыты координаты целей, в дело вступает авиация. В современном бою она играет первостепенное значение в нанесении поражения противнику.

С началом боевых действий ведется непрерывная борьба за завоевание господства в воздухе.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения — легендарный МиГ‑29, состоящий на вооружении Региональной группировки войск (сил) Союзного государства. За свою надежность и нетребовательность к условиям эксплуатации он получил прозвище «летающий автомат Калашникова». Именно на нем была достигнута рекордная высота полета — 27.460 метров. Кроме того, груз весом 1 тонна этот самолет способен поднять на высоту 25 километров.

Именно на МиГ‑29 знаменитый российский летчик Герой России Анатолий Квочур впервые выполнил фигуру «колокол», которая ранее была недоступна в авиации. Практическая значимость этой фигуры в бою в том, что на время прохождения нулевой скорости самолет становится невидимым для радаров и ракет с радиолокационным наведением.

Модернизированные в белорусском ВПК МиГ‑29БМ (белорусский модернизированный) позволили отечественным летчикам установить 15 мировых рекордов по времени набора высоты и достижению скорости полета по замкнутому маршруту.

Необходимо отметить, что проведенная в Беларуси модернизация МиГ‑29 многократно повысила летные и боевые возможности самолета — по сути, это уже истребитель поколения «4+» с открытой архитектурой авионики и расширенным арсеналом высокоточного оружия. Боевая эффективность модернизированной машины по сравнению с базовой моделью возросла в среднем в три раза, а стоимость эксплуатации снизилась примерно на 40 процентов.

Высокую оценку специалистов вызвал и другой модернизированный образец — танк Т‑72Б3, который в настоящее время активно поступает на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Т‑72Б3 получил новый комплекс управления огнем, что обеспечивает сокращение времени, необходимого на поиск цели на поле боя и ее поражение с высокой эффективностью. На танке установлен многоканальный прицел «Сосна-У», разработанный белорусским предприятием «Пеленг». Кроме того, Т‑72Б3 обладает более мощной силовой установкой.

Именно глубокую модернизацию уже имеющегося вооружения и техники Александр Лукашенко считает одним из направлений развития армии и ее технического оснащения. Белорусский лидер уверен, что необязательно закупать какие-то дорогостоящие новые образцы за миллионы долларов, если возможно модернизировать то, что уже имеется, и получить сравнимые характеристики.

— Мы это умеем делать — и летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие, — подчеркнул Президент. — По всем направлениям мы будем расширять этот спектр. Не только потому, что надо вооружить нашу армию, — в мире очень большой спрос на глубокую модернизацию.

Вместе с тем ведется работа над новыми видами вооружения. Глава государства акцентировал внимание на том, что работа идет прежде всего по тем образцам техники, которые могут быть востребованы в условиях современных военных конфликтов.

— Война не будет фронт на фронт. Будут локальные бои. Нам для обороны нужны очень подвижные части, и последние войны в мире ориентируют нас на то, чтобы мы имели мобильные подразделения, — отметил он.

Воздушная разведка и оценка эффективности действий ударной авиации в ходе отработки боевых эпизодов осуществлялась с использованием белорусского беспилотного авиационного комплекса «Бусел‑10». Тактический беспилотник оборудован инфракрасной видеокамерой, цифровой фотокамерой, гиростабилизированной дневной видеокамерой и способен передавать информацию о наземной обстановке в режиме реального времени на пункты управления войсками как днем, так и ночью. Он может находиться в воздухе не менее 10 часов, действуя с высоты 5.000 метров с максимальной дальностью полета до 1.000 километров.

Республика Беларусь уже приступила к разработке самых совершенных отечественных беспилотных летательных аппаратов как тактического, так и оперативного уровня. Опытные образцы проходят испытания в ходе различных мероприятий оперативной и боевой подготовки, демонстрируя высокие летные качества. Материалы и оборудование, используемые для их разработки, в основном произведены на отечественных предприятиях.

— Мы очень многого добились по беспилотным летательным аппаратам, сегодня невозможно воевать, не имея беспилотников. Конечно, мы создаем и ударные беспилотники — без этого нельзя. Они скоро будут поставлены на вооружение, — отметил Александр Лукашенко.

Открытость и транспарентность

В результате розыгрыша боевого эпизода войска выполнили поставленную задачу — восстановили территориальную целостность Союзного государства. Воинские части вооруженных сил Беларуси и России сделали это сообща.

Активная фаза учения «Запад‑2017» завершена. В срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

Впереди детальный разбор учения в штабах различного уровня. Первую оценку дал Президент Республики Беларусь, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр ­Лукашенко.

— Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности, — подчеркнул Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Прошедшие маневры позволили повысить уровень слаженности органов военного управления и оперативной совместимости штабов различных уровней, а также боевую и, самое главное, товарищескую взаимопомощь белорусов и россиян при выполнении учебно-боевых задач.

— Командиры и штабы получили хорошую практику в планировании действий войск. Показаны высокий уровень и мастерство в полевой, воздушной выучке личного состава соединений и воинских частей, входящих в состав региональной группировки, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко объявил благодарность всему личному составу, участвовавшему в совместном стратегическом учении «Запад‑2017» на белорусской территории, поздравил военнослужащих с успешным завершением учения и пожелал им дальнейших успехов в ратном труде по надежному обеспечению безопасности и мирного труда двух братских народов.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр», фото Владимира Блинова и БЕЛТА