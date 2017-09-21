Взревел двигатель боевой машины пехоты, находящейся у линии «стоп»… Волноотражательный щиток и воздухозаборная труба подняты. Разбрасывая гусеницами комки мокрой прибрежной почвы, БМП стремительно вошла в вододром, подняв при этом на его гладкой поверхности мутно-зеленые волны с белыми гребешками. Машина уверенно пересекает водоем по ровному, словно стрела, маршруту, плывет, демонстрируя надежность и мощь. Через несколько минут БМП так же ровно и уверенно поднялась на противоположный берег.

Знаю, что за штурвалом — рядовой Дмитрий Война. Сегодня он первым под присмотром инструктора приступил к выполнению упражнения № 2б согласно Курсу вождения боевых и специальных машин по преодолению водных преград механиками-водителями БМП‑2. И вот он на противоположном берегу выполняет комплекс мероприятий по подготовке машины к движению по суше. «Красивая работа», — слышу я слова кого-то из стоящих рядом военнослужащих и по лицу руководителя занятия начальника 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений 72 ОУЦ гвардии подполковника Алексея Молчанова понимаю, что он такого же мнения.

И может показаться, что гладко выполнить данное упражнение не составляет никакого труда. Это не так! Движение БМП на плаву имеет свои особенности… Малейшее неосторожное движение штурвала — и машина дает крен вправо или влево, а выровнять ее быстро не очень просто. Если при выходе из воды одна гусеница цепляет дно, то БМП разворачивает, что требует от обучаемых немедленной реакции на возникшую ситуацию. И это лишь небольшая часть неприятностей, поджидающих механиков‑водителей на вододроме…

Между тем в учебных классах они проходят теоретическую подготовку, отрабатывают учебные упражнения на тренажерах и только после сдачи зачетов допускаются к вождению на боевой технике. Да и непосредственно практическое выполнение упражнения — это только часть занятия по преодолению водных преград механиками-водителями, которое начинается с доведения руководителем темы и целей занятия, порядка его проведения и требований безопасности.

— Требованиям безопасности на занятиях уделяем особое внимание, — пояснил гвардии подполковник Алексей Молчанов. — Для обеспечения безопасных условий проведения занятия у вододрома присутствует спасательно-эвакуационная группа, которую возглавляет офицер. Она состоит из команды спасателей и эвакуационной команды. В экстремальной ситуации водолазы-спасатели эвакуируют людей и цепляют трос к БМП для последующей буксировки машины из водоема плавающим транспортером ПТС‑2. К слову, в первый день занятия мы проводили практическую тренировку с этими командами.

Сегодня третий, завершающий день занятия. Курсанты, разделенные на группы, занимаются на четырех учебных местах. На трех из них под руководством подполковника запаса Виктора Гайло, гвардии капитана Александра Костюкевича, подполковника в отставке Игоря Карпова начинающие механики-водители БМП отрабатывают соответственно подготовку машин к преодолению водной преграды, требования безопасности и условия выполнения упражнения, подготовку машин к буксировке…

Перед каждым выполнением упражнения начальник контрольно-технического пункта проверяет готовность машины и дает разрешение на начало движения к учебному месту № 1 («Берег‑1»). Здесь руководит гвардии капитан Александр Мицура — только по его сигналу ребята проходят испытание водой. А завершая его («Берег‑2»), докладывают гвардии прапорщику Валерию Миронцу о выполнении упражнения.

Каждому этапу — четкое руководство и алгоритм. К каждому курсанту — доброжелательное отношение: ребята только учатся, а «плав» у них впервые. Все поначалу имеют право на ошибку в технике выполнения упражнения.

Механик-водитель рядовой Дмитрий Война, которому предстоит служить в 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, в каком-то плане является исключением. Он нисколько не волновался! С детства Дмитрий любит технику, осваивал ее под руководством отца-тракториста c раннего детства, потом помогал ему при случае. Окончив Новомышский ГПЛСП, Дмитрий до призыва успел год поработать трактористом на местном сельхозпредприятии.

Когда представилась возможность, я задала рядовому Войне вопрос:

— Какие ощущения? Как бы то ни было, а плавать на технике ведь еще не доводилось, верно?

— Ощущения? Понравилось! — солдат невозмутим. — Сегодня машина мне показала свои возможности, а я ей — свои. А вместе мы сработали аккуратно, красиво…

С заместителем начальника 307 шпс по идеологической работе гвардии майором Александром Сибирцевым мы подошли к оборудованной под его руководством полевой комнате досуга и информирования. Там у фотогазеты, где были размещены снимки со вчерашнего дня занятий, стояли солдаты. На информационном стенде я увидела свежий боевой листок, список военнослужащих, показавших лучшие результаты вождения на предыдущих занятиях, и фотографию самого лучшего из них — рядового Виктора Савицкого…

За три дня водную преграду преодолело более двух сотен человек. А завтра, я знала, эстафету примут танкисты — им предстояло в течение двух дней штурмовать глубокий брод. Что ж, и вам красивой работы, ребята!

Елена Романова, «Ваяр», фото Григория Пашкевича