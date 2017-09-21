Красивая работа

 в Дата в календаре / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 177

Взревел двигатель боевой машины пехоты, находящейся у линии «стоп»… Волноотражательный щиток и воздухозаборная труба подняты. Разбрасывая гусеницами комки мокрой прибрежной почвы, БМП стремительно вошла в вододром, подняв при этом на его гладкой поверхности мутно-зеленые волны с белыми гребешками. Машина уверенно пересекает водоем по ровному, словно стрела, маршруту, плывет, демонстрируя надежность и мощь. Через несколько минут БМП так же ровно и уверенно поднялась на противоположный берег.

Знаю, что за штурвалом — рядовой Дмитрий Война. Сегодня он первым под присмотром инструктора приступил к выполнению упражнения № 2б согласно Курсу вождения боевых и специальных машин по преодолению водных преград механиками-водителями БМП‑2. И вот он на противоположном берегу выполняет комплекс мероприятий по подготовке машины к движению по суше. «Красивая работа», — слышу я слова кого-то из стоящих рядом военнослужащих и по лицу руководителя занятия начальника 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений 72 ОУЦ гвардии подполковника Алексея Молчанова понимаю, что он такого же мнения.

Полевая комната досуга и информирования

И может показаться, что гладко выполнить данное упражнение не составляет никакого труда. Это не так! Движение БМП на плаву имеет свои особенности… Малейшее неосторожное движение штурвала — и машина дает крен вправо или влево, а выровнять ее быстро не очень просто. Если при выходе из воды одна гусеница цепляет дно, то БМП разворачивает, что требует от обучаемых немедленной реакции на возникшую ситуацию. И это лишь небольшая часть неприятностей, поджидающих механиков‑водителей на вододроме…

Между тем в учебных классах они проходят теоретическую подготовку, отрабатывают учебные упражнения на тренажерах и только после сдачи зачетов допускаются к вождению на боевой технике. Да и непосредственно практическое выполнение упражнения — это только часть занятия по преодолению водных преград механиками-водителями, которое начинается с доведения руководителем темы и целей занятия, порядка его проведения и требований безопасности.

— Требованиям безопасности на занятиях уделяем особое внимание, — пояснил гвардии подполковник Алексей Молчанов. — Для обеспечения безопасных условий проведения занятия у вододрома присутствует спасательно-эвакуационная группа, которую возглавляет офицер. Она состоит из команды спасателей и эвакуационной команды. В экстремальной ситуации водолазы-спасатели эвакуируют людей и цепляют трос к БМП для последующей буксировки машины из водоема плавающим транспортером ПТС‑2. К слову, в первый день занятия мы проводили практическую тренировку с этими командами.

Гвардии подполковник Алексей Молчанов рядовому Дмитрию Войне: «Молодец, солдат!»

Сегодня третий, завершающий день занятия. Курсанты, разделенные на группы, занимаются на четырех учебных местах. На трех из них под руководством подполковника запаса Виктора Гайло, гвардии капитана Александра Костюкевича, подполковника в отставке Игоря Карпова начинающие механики-водители БМП отрабатывают соответственно подготовку машин к преодолению водной преграды, требования безопасности и условия выполнения упражнения, подготовку машин к буксировке…

Перед каждым выполнением упражнения начальник контрольно-технического пункта проверяет готовность машины и дает разрешение на начало движения к учебному месту № 1 («Берег‑1»). Здесь руководит гвардии капитан Александр Мицура — только по его сигналу ребята проходят испытание водой. А завершая его («Берег‑2»), докладывают гвардии прапорщику Валерию Миронцу о выполнении упражнения.

Каждому этапу — четкое руководство и алгоритм. К каждому курсанту — доброжелательное отношение: ребята только учатся, а «плав» у них впервые. Все поначалу имеют право на ошибку в технике выполнения упражнения.

Механик-водитель рядовой Дмитрий Война, которому предстоит служить в 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, в каком-то плане является исключением. Он нисколько не волновался! С детства Дмитрий любит технику, осваивал ее под руководством отца-тракториста c раннего детства, потом помогал ему при случае. Окончив Новомышский ГПЛСП, Дмитрий до призыва успел год поработать трактористом на местном сельхозпредприятии.

Когда представилась возможность, я задала рядовому Войне вопрос:

— Какие ощущения? Как бы то ни было, а плавать на технике ведь еще не доводилось, верно?

— Ощущения? Понравилось! — солдат невозмутим. — Сегодня машина мне показала свои возможности, а я ей — свои. А вместе мы сработали аккуратно, красиво…

Выполнение упражнения по преодолению водной преграды

С заместителем начальника 307 шпс по идеологической работе гвардии майором Александром Сибирцевым мы подошли к оборудованной под его руководством полевой комнате досуга и информирования. Там у фотогазеты, где были размещены снимки со вчерашнего дня занятий, стояли солдаты. На информационном стенде я увидела свежий боевой листок, список военнослужащих, показавших лучшие результаты вождения на предыдущих занятиях, и фотографию самого лучшего из них — рядового Виктора Савицкого…

За три дня водную преграду преодолело более двух сотен человек. А завтра, я знала, эстафету примут танкисты — им предстояло в течение двух дней штурмовать глубокий брод. Что ж, и вам красивой работы, ребята!

Елена Романова, «Ваяр», фото Григория Пашкевича

 

 

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