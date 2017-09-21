Награждены достойные

На полигоне Осиповичский начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев наградил лучших военнослужащих, участвовавших в ССУ «Запад‑2017».

Напомним: на данном полигоне учебно-боевые задачи выполняли подразделения 120‑й отдельной гвардейской механизированной, 51‑й гвардейской артиллерийской, 336‑й реактивной артиллерийской и 465‑й ракетной бригад белорусской армии, а также Вооруженных сил Российской Федерации.

Руководитель ССУ «Запад‑2017» от белорусской стороны вручил наиболее отличившимся военнослужащим двух стран памятные нагрудные знаки и ценные подарки. Как отметил генерал-майор Олег Белоконев, действия белорусско-российской группировки на полигоне Осиповичский в ходе учения получили высокую оценку руководящего состава военного ведомства.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора