Плечом к плечу в учебном бою

На полигоне Лепельский на этапе боевой стрельбы подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады завершили разгром условного неприятеля. Плечом к плечу с мотострелками учебно-боевые задачи выполняли артиллеристы соединения.

Согласно тактическому замыслу учения, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 191‑й группы артиллерии была придана отдельному гвардейскому механизированному батальону. Непосредственно на этапе боевой стрельбы артиллеристы выполняли задачу по уничтожению колонны бронетехники незаконного вооруженного формирования. Гвардейцы при этом не только продемонстрировали точность наводки орудий, но и уложились во временной норматив.

…Во время розыгрыша боевого эпизода артиллеристы первыми вступили в бой с неприятелем. За всем происходящим наблюдал командир 191‑й группы артиллерии 19 омбр подполковник Андрей Емельянов.

— На горизонте бронеавтомобили противника, — поступил по радио доклад с вышки.

Старший офицер батареи лейтенант Евгений Драбович выполнил необходимые расчеты. Молодой офицер действовал уверенно.

На огневой позиции застыли в ожидании стрельбы «Гвоздики». Даже ветер при грозном виде орудий приутих…

Наконец разрешение на ведение огня было получено.

— Батарея, залпом!.. Триста тридцать три!.. — прозвучал в шлемофонах командиров орудий голос старшего офицера батареи.

Гром залпа 122‑миллиметровых орудий на мгновение накрыл весь полигон. Позиция гаубичной самоходно-артиллерийской батареи окуталась облаком пороховых газов.

— Такие учения — хорошая практика, как для солдата, так и для офицера, — поделился лейтенант Евгений Драбович.

В тот день, к слову, стреляли не новички. Командир орудия старший сержант контрактной службы Сергей Мелешко — в числе наиболее подготовленных военнослужащих батареи. Отслужив срочную, остался служить по контракту.

В беседе Сергей пояснил:

— Стрельба в составе подразделения требует особо слаженной работы и точных вычислений. Это всегда одновременно и сложно, и интересно… Залог успеха в нашей батарее прост: это подготовленный и дружный личный состав. Благодаря выучке и сплоченности мы способны успешно поражать любые цели.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора