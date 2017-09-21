Под надёжной защитой

На полигоне Лосвидо, по замыслу очередного этапа учения, десантники 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на газораспределительную станцию.

Эту задачу предстояло выполнить ночью. В течение дня воздушно-поисковые штурмовые группы осматривали местность с неба. Вертолеты, разрезая воздух мощными лопастями, барражировали над местными лесами. Несколько раз разведчики десантировались посадочным способом для того, чтобы произвести поиск противника на указанном участке.

Спустя несколько часов, сразу после захода солнца, началась вторая часть этого этапа ССУ.

Быстро преодолев расстояние от опушки леса до объекта, брестские гвардейцы заняли круговую оборону.

Потянулись томительные минуты ожидания, которые медленно перерастали в часы… Неприятель не спешил.

И вдруг на правом фланге послышались выстрелы. Яркие вспышки разорвали тьму. Завязался бой. Внезапно началась стрельба на другом фланге: противник разделил силы. Заметив, что станция уже занята десантниками, он понял, что остается лишь один выход — идти на штурм.

Интенсивность огня возрастала. Но перевес сил постепенно оказался на стороне гвардейцев из Бреста. ДРГ условного противника пришлось отступить. Пальба затихла…

— Десантник — это универсальный боец, — подчеркнул в беседе командир десантно-штурмовой роты гвардии капитан Юрий Одинец. — Поэтому задачи перед нами стоят самые разные, в их числе — оборона важных объектов в любых условиях. Даже несмотря на незнакомую местность и ведение боя ночью, парни справились отлично. Вообще хочу отметить, что в этом бою нет проигравших — для всех участников учения это отличный опыт.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора