Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны!

21 сентября 2017 года в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День мотострелков.

Этот праздник знаменует собой выдающиеся заслуги и героические подвиги стрелковых, мотострелковых и механизированных объединений, соединений и воинских частей в годы Великой Отечественной войны.

Мы преклоняемся перед доблестью и самоотверженностью, проявленными советскими воинами-пехотинцами в годы Великой Отечественной войны. Их честь, отвага и мужество стали богатейшим достоянием нашей военной истории.

Современное поколение защитников Отечества, воспитанное на подвигах фронтовиков, свято хранит и приумножает их боевые традиции, продолжает летопись воинской славы.

Военнослужащие механизированных соединений и воинских частей, мотострелковых подразделений успешно решают сложные учебно-боевые задачи, настойчиво совершенствуют свое боевое мастерство.

Свидетельством этому являются высокие результаты, показанные в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Поздравляю личный состав, ветеранов со знаменательным праздником — Днем мотострелков!

Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, новых успехов в воинской службе на благо нашей Родины — Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков