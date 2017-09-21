Продолжая славные традиции

Сегодня — годовой праздник органов службы войск Вооруженных Сил, который был определен приказом министра обороны Республики Беларусь от 17 октября 2011 года.

История органов службы войск берет начало с момента окончания Второй мировой войны. Именно в первую послевоенную осень (21 сентября 1945 года) был утвержден штат управления Барановичского военного округа (мирного времени), согласно которому в его состав входил отдел службы войск, пенсионного обеспечения, писем и караульной службы. В результате проводимых организационно-штатных мероприятий неоднократно изменялись дислокация и наименование, структура и состав отдела. Расширялся и перечень задач, решаемых его коллективом. Несомненно, правопреемником того подразделения в наши дни является управление службы войск Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Управление реализует функции Генерального штаба Вооруженных Сил по организации службы войск и осуществлению контроля за ее состоянием, организацией и проведением мероприятий, связанных с поддержанием дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах.

Служба войск неразрывно связана с повседневной деятельностью воинских формирований. Это и несение боевого дежурства, гарнизонной, караульной и внутренней служб, участие в учениях и иных мероприятиях боевой подготовки.

Стоит отметить, что деятельность службы войск направлена на обеспечение в воинских частях и подразделениях боевой готовности, уставного воинского порядка и дисциплины, соблюдение правил, регламентирующих жизнь, быт и деятельность войск. Для реализации основных задач службы войск нужна кропотливая аналитическая и организаторская работа, которую выполняет коллектив единомышленников под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика.

На управление возложена реализация государственной политики в сфере осуществления охранной деятельности. Надежная охрана военных объектов обеспечивается суточным нарядом, подразделениями военизированной и сторожевой охраны. Курсы первоначального обучения и повышения квалификации работников военизированной охраны, созданные в 2008 году на базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, позволяют ежегодно осуществлять подготовку более 400 работников. Преподавательским составом курсов, возглавляемым подполковником запаса Николаем Макаревичем, накоплен богатейший опыт, позволяющий на достаточно высоком уровне осуществлять их подготовку. Постоянно совершенствуют учебную материальную базу, тактику охраны объектов и начальники подразделений военизированной охраны Александр Борисов, Виталий Петров, Геннадий Шекрота, Игорь Лебедев, Леонид Лахай, Николай Сергеев, Александр Иодо, Сергей Антушевич, Василий Лях.

Управление является довольствующим органом Вооруженных Сил по обеспечению техническими системами и средствами охраны (ТС и СО), руководит деятельностью военных комендатур и кинологического центра Вооруженных Сил. На сегодня внедрение ТС и СО имеет приоритетное значение в организации обеспечения сохранности материальных средств. В настоящее время ими оснащено более четырех тысяч объектов Вооруженных Сил, более 60 из которых — в нынешнем году. Немаловажен и тот факт, что проводимая в этом направлении работа позволяет ежегодно сокращать состав суточного наряда.

Активно совершенствуются формы и методы применения служебных собак. В настоящее время многие военные объекты охраняются лохматыми питомцами из кинологического центра наших Вооруженных Сил. Кроме того, четвероногие сослуживцы выполняют специальные задачи по поиску взрывчатых веществ при обследовании помещений и территорий. К слову, освоена и новая область применения служебных собак. С начала текущего года в соединениях и воинских частях с помощью специально подготовленных собак проводятся профилактические мероприятия по выявлению незаконного хранения наркотических средств.

Для качественного выполнения задач создана и постоянно совершенствуется правовая база. Так, уже в этом году вступят в силу обновленные правовые акты, регламентирующие вопросы организации пропускного режима и охранной деятельности в Вооруженных Силах и транспортных войсках.

Особое внимание в управлении службы войск уделяется разработке новых форм и способов защиты объектов военного назначения, повышению их инженерно-технической оснащенности. В рамках реализации комплекса мер по обеспечению функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки офицерами управления прорабатываются варианты специального оборудования каждого конкретного объекта. Разработан вариант плана оборудования объектов инженерно-техническими средствами, исключающими беспрепятственный проезд (проход), который реализуется в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил.

По словам полковника Владислава Будика, эффективная и целенаправленная работа по совершенствованию организации и руководства службой войск проводится в воинских частях, подчиненных командующему войсками Западного оперативного командования, начальникам управления ракетно-артиллерийского вооружения, вещевого и продовольственного управлений Министерства обороны.

Лучших результатов в вопросах службы войск в текущем году добились воинские коллективы 11‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, в/ч 89417, 30695, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты, 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), 2631‑й авиационной базы ракетного вооружения и боеприпасов, 46‑го арсенала, 1868‑й артиллерийской базы вооружения, 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов, 3540‑й продовольственной базы.

Как отметил начальник управления, должностные лица органов службы войск не собираются останавливаться на достигнутом. Дальнейшее совершенствование системы службы войск будет осуществляться за счет оптимизации структур комендантских воинских частей и организаций, совершенствования способов охраны военных объектов, оснащения охраняемых объектов периметральными и объектовыми ТС и СО.

В настоящее время управление реализует меры, выполнение которых позволит повысить техническую оснащенность комендатур и тем самым обеспечить соответствие их организационно-штатных структур. В первую очередь это коснется патрульных подразделений, в интересах которых сейчас приобретаются патрульные автомобили. Кроме того, в ближайшее время в их состав войдут специалисты служебного собаководства, что, безусловно, повысит качество выполнения задач по предназначению.

Проводится работа по расширению задач и функций военной автомобильной инспекции и, как следствие, уточнение ее численности. Не останутся без изменений и способы охраны объектов зенитных ракетных и радиотехнических воинских частей и подразделений. В рамках оснащения охраняемых объектов ТС и СО продолжится работа по поэтапному внедрению распределенных систем централизованного наблюдения и охраны. Реализация указанных мероприятий обеспечит гарантированное выполнение задач, стоящих перед органами службы войск.

— Говоря о будущем, мы не забываем своего прошлого, — сказал начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик. — В этот день мы с гордостью говорим о наших ветеранах и наставниках. Это полковники запаса Эдуард Апоян, Александр Бадукин, Сергей Быков, Василий Борисёнок, Александр Гончар, Евгений Зайченко, Михаил Невзоров, Сергей Крауле, Александр Стегний, Сергей Лахай, Валерий Лактионов, Геннадий Ширяев, подполковники запаса Дмитрий Каминский, Вячеслав Лико, Владимир Сапарин. Их труд определил фундамент для совершенствования нынешнего поколения офицеров органов службы войск.

Как отметил Владислав Михайлович, традиции, заложенные в предыдущие годы, сохраняются и приумножаются. Сегодня в управлении служат настоящие профессионалы, способные выполнять задачи различной сложности, отличающиеся высоким чувством ответственности за порученное дело.

— Хочется сказать слова благодарности офицерам, которые своим добросовестным отношением к службе продолжают славные традиции органов службы войск. Это полковники Дмитрий Стрешинский, Сергей Гутковский, Андрей Русецкий, Юрий Домнич, подполковники Виктор Борисовец, Виталий Макаревич, Владимир Левкович, — подытожил полковник Владислав Будик.

Не меньшая заслуга в достигнутых результатах и офицеров службы войск органов военного управления, соединений и воинских частей, которые в тесном взаимодействии с офицерами управления воплощают в жизнь все идеи и новшества, ежедневно делают не всегда заметную, но очень нужную работу. Среди них полковник Дмитрий Гапшевич, подполковники Владимир Александров, Алексей Колыванов, Олег Макаревич, Павел Бахарь, Руслан Бартасевич, Дмитрий Герасименя, Антон Шевбунов, майоры Илья Азарьков, Евгений Болотько.

В одном строю с военнослужащими и гражданский персонал — ведущие специалисты управления Татьяна Крипиневич, Людмила Васюк, Александр Мишко.

С праздником, уважаемые специалисты и ветераны органов службы войск Вооруженных Сил!

Соб. инф., фото из архива управления службы войск